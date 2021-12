Schalke: Sven Piepenbrock vertritt Grammozis gegen St. Pauli auf der Bank

Gelsenkirchen. Schalkes Cheftrainer Dimitrios Grammozis wurde positiv auf Corona getestet. Vertreten wird er beim FC St. Pauli von Sven Piepenbrock.

Da sich Cheftrainer Dimitrios Grammozis nach positivem Corona-Test in Isolation befindet, wird der eigentliche Co-Trainer Sven Piepenbrock den FC Schalke 04 im Zweitliga-Spitzenspiel beim FC St. Pauli (Samstag, 20.30 Uhr/ Sky und Sport1) auf der Trainerbank sitzen.

Der 39-Jährige gilt als enger Vertrauter von Dimitrios Grammozis. Schon seit vielen Jahren arbeitet er an der Seite des heutigen Schalke-Chefs. Begonnen hat die Zusammenarbeit in der U15 des VfL Bochum. Danach trennten sich die Wege zwar zwischenzeitlich, als Grammozis an der Castroper Straße zunächst Co-Trainer der Profis wurde und dann die U17 und U19 übernahm. Piepenbrock verschlug es zu Hannover 96, wo er zwischen 2015 und 2019 in als Jugendtrainer tätig war.

Piepenbrock ist seit Januar 2021 Co-Trainer auf Schalke

In Darmstadt allerdings holte Dimitrios Grammozis Piepenbrock zurück in sein Trainerteam als er beim Zweitligisten seinen ersten Job als Cheftrainer einer Profimannschaft angetreten hatte. Bei 47 Spielen saß Piepenbrock als Assistent zwischen Februar 2019 und Juni 2020 auf der Bank der Lilien.

Sven Piepenbrock (rechts) während einer Trainingseinheit mit Simon Terodde. Foto: firo

28 Pflichtspiele absolvierten die Schalker seitdem. Öffentliche Auftritte oder Interviews des 39-Jährigen sucht man aus dieser Zeit vergebens. Piepenbrock hat bislang nicht das Rampenlicht gesucht. Wenn bei den Gelsenkirchenern öffentlich über einen Co-Trainer gesprochen wurde, dann eher über Mike Büskens, der Grammozis ebenfalls assestiert. Allein schon, weil Büskens als Profi lange für die Königsblauen spielte und als Aktiver 1997 zu den legendären Eurofightern zählte, die den Uefa-Pokal gewinnen konnten. Piepenbrock hingegen war kein Profi.

Vor dem wichtigen Auswärtsspiel beim FC St. Pauli allerdings wird der gebürtige Oberhausener Piepenbrock erstmals in seiner Laufbahn als Profi-Trainer im Fokus der Öffentlichkeit stehen. Schon einen Tag vorher, an diesem Freitag, wird er Grammozis bei der Pressekonferenz vertreten und den Journalisten Rede und Antwort stehen. (fs)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Schalke 04