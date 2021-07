Schalke: Südwest-Regionalligist angelt sich Bastian Frölich

Aspach. Der siebte Spieler aus dem U-23-Team der vergangenen Saison hat einen neuen Klub gefunden. Bastian Frölich wechselt in die Regionalliga Südwest.

Nach Jason Ceka, Luca Schuler (beide zum Drittligisten 1. FC Magdeburg), Fabian Lübbers,Phil Halbauer, Henri Matter (alle zum West-Regionalligisten SV Lippstadt 08) und Fatih Candan (zum Bezirksligisten VfB Bottrop) hat der siebte Spieler aus der U-23-Mannschaft des FC Schalke 04 der vergangenen Saison einen neuen Verein gefunden: Bastian Frölich.

Der 21-jährige Verteidiger, der seit dem 23. Januar 2020 bei den Königsblauen unter Vertrag gestanden und frühzeitig signalisiert bekommen hatte, dass er in den Schalker Planungen für die Saison 2021/22 keine Rolle mehr spiele, bleibt Regionalliga-Fußballer. Der gebürtige Böblinger und ehemalige Mann der SG Wattenscheid 09 wechselt aus der West- in die Südwest-Staffel zur SG Sonnenhof Großaspach. Dort trifft er unter anderem auch auf Steven Lewerenz, der Rot-Weiss Essen Richtung Aspach verlassen hat.

Bastian Frölich: „Ich freue mich, wieder hier in der Region zu sein“

„Bastian hat in der Jugend des VfB Stuttgart eine erstklassige Ausbildung genossen, bereits in jungen Jahren Erfahrung im Aktivenbereich gesammelt und stammt ebenfalls hier aus der Region“, sagt Joannis Koukoutrigas, der Sportdirektor der SG Sonnenhof Großaspach. „In den Trainingseinheiten sowie im Testspiel am vergangenen Samstag in Freiberg hat er einen super Eindruck hinterlassen und wird uns in der Defensive noch flexibler machen.“

Froh, ein neues Trikot gefunden zu haben, ist auch Bastian Frölich. „Aus meiner Zeit in der Jugend beim VfB Stuttgart kenne ich bereits David Hummel sehr gut, der ja ebenfalls einen Vertrag bei der SG unterzeichnet hat. Auch Eric Hottmann, mit dem ich beim VfB zusammengespielt habe und der hier für ein Jahr per Leihe war, hat mir nur Positives über die SG berichtet, weshalb mir die Entscheidung für einen Wechsel nach Aspach auch nicht schwergefallen ist. Ich freue mich, wieder hier in der Region zu sein, fühle mich sehr wohl beim Dorfklub und bin davon überzeugt, dass ich mich hier weiterentwickeln werde.“ (AHa)

