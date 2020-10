Schalke sucht Pokalgegner - das ist der aktuelle Stand

Gelsenkirchen. Am 3. oder 4. November soll Schalke ein DFB-Pokalspiel bestreiten. Der Gegner ist offen. Wir haben uns erkundigt: Wie ist der aktuelle Stand?

Fans, Profis, Vorstand, Trainerteam: Beim FC Schalke 04 gilt die volle Konzentration dem Revierderby bei Borussia Dortmund am Samstag (18.30 Uhr/Sky). Ausgerechnet beim großen Rivalen die Negativserie von 20 Spielen in Folge ohne Sieg zu beenden - davon träumen die Königsblauen. Nur am Rand interessieren sie sich für die Spiele, die anschließend folgen. Zum Beispiel das DFB-Pokal-Nachholspiel am 3. oder 4. November. Schalkes Gegner steht immer noch nicht fest.