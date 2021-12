Schalke-Stürmer Simon Terodde ist NRW-Fußballer des Jahres

Gelsenkirchen. Große Ehre für Simon Terodde. Der Schalker ist zum NRW-Fußballer 2021 gewählt worden. Erling Haaland und Simon Zoller haben das Nachsehen.

Olympiasiegerin Aline Rotter-Focken (30) und der WM-Dritte Timo Boll (40) sind als Sportlerin und Sportler des Jahres in NRW mit dem Felix Champions-Award ausgezeichnet worden. Die mittlerweile zurückgetretene Ringerin aus Krefeld und der Tischtennis-Altmeister vom Rekordmeister Borussia Düsseldorf bekamen bei der Online-Abstimmung die meisten der rund 40.000 Stimmen. Auch ein Schalke-Profi wurde als Sieger gekührt.

Der Stürmer hat sich bei dem Fan-Voting (wenig überraschend ) gegen die Konkurrenz durchgesetzt. Gratulation, Simon! #S04 | | #FELIXAward — FC Schalke 04 (@s04) December 17, 2021

Annika Zeyen aus Bonn, die bei den Paralympics in Tokio mit dem Handbike triumphiert hatte, und Schalkes Torjäger Simon Terodde gehören ebenso zu den Preisträgern wie Newcomerin Alexandra Föster (Rudern) aus Meschede und Handball-Trainer Florian Kehrmann vom TBV Lemgo Lippe. Den Titel „Mannschaft des Jahres“ verdiente sich das Tischtennis-Trio Boll, Dimitrij Ovtcharov und Patrick Franziska, das in Tokio Silber gewann.

Schalke-Stürmer Simon Terodde setzt sich gegen BVB-Star Erling Haaland durch

Bei den Fußballern setzt sich Schalke-Torjäger Simon Terodde gegen BVB-Star Erling Haaland, Florian Wirtz (Bayer Leverkusen), Simon Zoller (VfL Bochum) und Jonas Hofmann (Borussia Mönchengladbach) durch. Dem aktuell verletzten Schalker Stürmer gelangen in der Hinrunde der 2. Fußball-Bundesliga zwölf Tore in 14 Spielen für Schalke 04. Zudem schrieb der 33-Jährige in dieser Saison Fußball-Geschichte. Im Auswärtsspiel bei Werder Bremen am 20. November dieses Jahres erzielte der 33-Jährige seinen 154. Zweitliga-Treffer und sicherte sich damit den alleinigen Rekord vor Dieter Schatzschneider.

Die NRW-Sportler*innen des Jahres stehen fest: Ringerin Aline Rotter-Focken und Tischtennis-Ass Timo Boll gewinnen einen FELIX Champions-Award. Rd. 40.000 Bürger*innen haben online abgestimmt. In den weiteren Kategorien... 1/4 #felixchampions2021 #felixaward #nrwsportlerdesjahres pic.twitter.com/ojW7SnXFXa — Sportstiftung NRW (@SportstiftungNW) December 17, 2021

Die Felix-Awards wurden zum 14. Mal vergeben, wie im vergangenen Jahr mussten die Organisatoren des Landes NRW, des Landessportbundes und der Sportstiftung NRW wegen der angespannten Corona-Lage auf eine Gala verzichten. Boll bekam den Preis bereits zum fünften Mal nach 2009, 2010, 2011 und 2019. (fs)

