Schalke-Stürmer Semin Kojic und Deutschlands U 18 patzen

Shefayim. Zum Auftakt des Winterturniers in Israel müssen Schalkes Stürmer Semin Kojic und die deutsche U-18-Nationalmannschaft eine Niederlage hinnehmen.

Stürmer Semin Kojic aus dem A-Junioren-Bundesligateam des FC Schalke 04 und die deutsche U-18-Nationalmannschaft sind mit einer Niederlage in das Winterturnier in Israel gestartet. In Schefajim unterlag die Auswahl von DFB-Coach Guido Streichsbier Russland mit 1:3 (1:2). Nun richtet sich der Fokus auf die Begegnungen gegen Gastgeber Israel am Mittwoch (ab 19 Uhr), ehe es am Freitag (ab 11 Uhr) zum Duell gegen die Vereinigten Arabischen Emirate kommt.

„Wir sind in einem Lernprozess, das hat man heute gesehen“, sagt Guido Streichsbier auf dfb.de. „Wir betreiben einen großen Aufwand, bekommen aber zu einfache Gegentreffer. Da müssen wir konsequenter verteidigen. Leider sind die Jungs erst nach dem 0:2 richtig aufgewacht. Dann haben wir so gespielt, wie wir das wollten. In den 20 Minuten vor der Pause hatten wir unsere beste Phase. Der Kopfball nach einer Standardsituation, der Schuss in der 22. Minute nach einer schönen Kombination – Chancen wie diese muss man auf internationalem Niveau nutzen.“

Russland-Doppelschlag in der fünften und zehnten Minute

Weiter sagte der 52-Jährige: „Wobei auch das ein Lernprozess ist. Die Jungs müssen einfach ihre Erfahrungen sammeln. Was ich jedoch auch von einer neu zusammengesetzten Mannschaft erwarten kann, ist, dass sie sauber verteidigt. Nicht nur daran werden wir in den kommenden Tagen weiter arbeiten.“

Bereits in der zweiten Minute musste Mio Backhaus vom SV Werder Bremen im deutschen Tor das erste Mal hinter sich greifen. Daniil Zorin erzielte das 1:0 für Russland. Das DFB-Team kam kaum in die Zweikämpfe und lief zu Beginn der Partie viel hinterher. Und nach nur zehn Minuten, nach einem Treffer von Nikita Saltykov, lag es mit 0:2 hinten.

Schalkes Semin Kojic wird in der 63. Minute eingewechselt

In der Folge kam die deutsche U-18-Auswahl besser ins Spiel. Dritan Maqkaj von Eintracht Frankfurt verkürzte in der 17. Minute nach einer schönen Kombination auf 1:2. Der Anschlusstreffer zeigte Wirkung: Die deutschen U-18-Fußballer waren nun deutlich giftiger.

In der zweiten Halbzeit lief das Streichsbier-Team an, hatte jedoch wenige zwingende Gelegenheiten. Und dann setzte es in der 62. Minute das 1:3. Igor Dmitriev traf in der 62. Minute für Russland, nachdem sich Torwart Mio Backhaus etwas verschätzt hatte. Anschließend nahm Guido Streichsbier gleich sechs Wechsel vor – unter anderem kam Schalkes Semin Kojic für Frankfurts Mehdi Loune –, am Resultat änderte sich aber nichts mehr. (AHa/dfb.de)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Schalke 04