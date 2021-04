Schalke-Stürmer Paciencia hofft auf Einsatz mit Huntelaar

Gelsenkirchen. Schalke-Profi Goncalo Paciencia wäre für das Spiel in Freiburg einsatzbereit und glaubt noch an eine Chance des Klubs im Abstiegskampf.

Schalke steht mit eineinhalb Beinen in der 2. Liga, aber das Wort Abstieg kommt den Profis des abgeschlagenen Tabellenletzten noch nicht über die Lippen. Auch Stürmer Goncalo Paciencia sagte am Donnerstag auf die Frage, ob der erfahrene Klaas-Jan Huntelaar der Mannschaft beim Neuanfang in der 2. Liga werde helfen können: “Ja, aber wir wissen nicht, ob es in die 2. Liga geht oder nicht. Wir müssen an die nächsten Spiele denken.”

Schalkes Profis wollen noch rechnen: Dann hilft der Mannschaft am Samstag (15.30 Uhr/ Sky) im Auswärtsspiel beim SC Freiburg aber nur ein Sieg, um die noch verbliebene theoretische Chance am Leben zu halten. Und für einen Sieg braucht Schalke Tore: Ein Job für Paciencia, der nach seiner Knieoperation vom November wieder fit ist.

Paciencia sieht große Qualität in Schalkes Mannschaft

Der 26 Jahre alte Portugiese wäre bereit, in Freiburg von Beginn an zu stürmen - dann gemeinsam mit Huntelaar. “Das ist eine Frage an den Trainer, aber es ist eine Option”, sagt Paciencia und verweist auf die anderen Möglichkeiten, die sich nach der Rückkehr der Verletzten gerade in der Offensive wieder auftun: “Mark Uth, Amine Harit, Klaas, ich - vier Spieler die vielleicht nicht bei allen Vereinen in der Bundesliga spielen können, aber bei sehr vielen Vereinen. Wir haben jetzt Konkurrenz. Jeder kann der Mannschaft etwas geben.” Schalke habe “wunderbare Spieler, wenn du unsere Mannschaft durchgehst” - umso schwieriger ist es zu erklären, dass die Situation ist wie sie ist: Mit eineinhalb Beinen in der 2. Liga.

Für den von Eintracht Frankfurt ausgeliehenen portugiesischen Nationalspieler (zwei Länderspiele, ein Tor) ist es “jetzt nicht die Zeit, um Schuldige zu finden oder nach Ausreden zu suchen”. Fest steht für ihn nur: “Wir haben Qualität - es sind noch viele Spieler da, mit denen Schalke letzte Saison bis Januar Zweiter war. Wir haben fantastische Spieler, Jungs die bei großen Vereinen gespielt haben, in der Premier League.”

Paciencia: Huntelaar ist eine Legende

Den größten Namen hat Klaas-Jan Huntelaar, den Paciencia “eine Legende” nennt, “nicht nur auf Schalke, sondern im europäischen Fußball.” Es sei für alle auf Schalke eine große Freude, mit dem “Hunter” zusammen zu spielen: “Wir sehen, wie er mit 37 Jahren immer noch fit ist und dem Team helfen kann. Wir müssen es genießen, dass er bei uns ist. Er war ein toller Torjäger, und er ist immer noch ein toller Torjäger.” Womit die Frage beantwortet ist, ob Huntelaar Schalke auch in der kommenden Saison noch helfen kann.

Seine eigene Zukunft ist für Paciencia im Moment kein Thema: Im Fall des Schalker Abstiegs steht er ab Juli wieder bei Eintracht Frankfurt unter Vertrag. Für Schalke hat er seit seiner Ausleihe im August ein Tor erzielt (beim 1:1 gegen Union Berlin), im November verletzte er sich am Knie - auch sein monatelanger Ausfall hat Schalkes Pläne durchkreuzt. Paciencia sagt: “Ich denke, das Team darf niemals abhängig sein von einem Spieler.” Zu spät komme sein Comeback für Schalke nicht: “Jeder kennt die Situation, es ist nicht einfach”, sagt der Mittelstürmer: “Aber wir sind auf dem Weg, wir haben das letzte Spiel gewonnen. Selbst wenn wir nur ein Prozent Chance haben, wir müssen daran glauben. “