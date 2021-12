Schalke-Stürmer Kojic und Deutschlands U18 feiern Kantersieg

Netanya. Die deutsche U-18-Nationalmannschaft feiert beim Winterturnier in Israel ihren ersten Sieg. Am Freitag gegen die Vereinigten Arabischen Emirate.

Nach dem 1:3 gegen Russland zum Auftakt des Winterturniers in Israel haben Semin Kojic, der Stürmer des A-Junioren-BundesligistenFC Schalke 04, und die deutsche U-18-Nationalmannschaft ihre zweite Partie gewonnen. Die Mannschaft von Trainer Guido Streichsbier setzte sich mit 5:0 (2:0) gegen Israel durch und schob sich hinter Russland (3:2 gegen die Vereinigten Arabischen Emirate) auf den zweiten Platz vor.

„Das war ein starker Auftritt meiner Mannschaft. Wir waren vom Start weg aktiv – mit Ball, im Freilaufen und im Pressing“, sagt DFB-Trainer Guido Streichsbier auf dfb.de „Mich freut vor allem, dass wir defensiv sicher agiert und zu null gespielt haben. Die Jungs haben sich gegenseitig unterstützt und im gesamten Spiel außer einer Standardsituation und einem Abschluss aus dem Spiel heraus keine Chancen der Israelis zugelassen. Nach der Pause sind wir drangeblieben und haben verdient gewonnen.“

Schalkes Semin Kojic wird in der 66. Minute eingewechselt

Eine solche Leistung will der 52-Jährige, der Schalkes Semin Kojic in der 66. Minute für Mehdi Loune von Eintracht Frankfurt eingewechselt hat, nun im letzten Spiel des Winterturniers am Freitag (17. Dezember) bestätigen. Dann trifft die deutsche U-18-Auswahl in Shefayim auf die Vereinigten Arabischen Emirate. Anstoß wird um 11 Uhr sein.

Gegen Israel, das seine Auftaktpartie gegen die Vereinigten Arabischen Emirate mit 4:1 gewonnen hatte, gaben die Deutschen jederzeit den Ton an. Den Führungstreffer schaffte in der 21. Minute Dennis Kaygin vom FSV Mainz 05. Er traf vom Elfmeterpunkt, nachdem Mehdi Loune im Strafraum zu Fall gebracht worden war. Kurz vor der Pause erhöhte Tom Sanne vom Hamburger SV auf 2:0.

Umut Tohumcu trifft mit einem tollen 20-Meter-Freistoß zum 3:0

Nach der Pause schraubte das U-18-Team des DFB das Ergebnis mit drei weiteren Treffern auf 5:0 hoch. Umut Tohumcu traf in der 57. Minute mit einem tollen 20-Meter-Freistoß, Davide Dell’Erba vom FC Augsburg versenkte in der 70. Minute einen Handelfmeter, und Edgar Kaizer vom FC Energie Cottbus setzte mit seinem Kopfball-Treffer in der 90. Minute den Schlusspunkt. (AHa/dfb.de)

Die Tabelle:

1. Russland 6:3 Tore, 6 Punkte

2. Deutschland 6:3 Tore, 3 Punkte

3. Israel 4:6 Tore, 3 Punkte

4. Vereinigte Arabische Emirate 3:7 Tore, 0 Punkte

