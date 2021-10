Schalke stellt Zahlen vor: viel Schatten, aber auch Licht

Gelsenkirchen. Auf den ersten Blick ist der Konzernzwischenbericht des FC Schalke 04 voller schlechter Nachrichten. Doch es gibt auch positive Anzeichen.

Die Profis des FC Schalke 04 haben ihren Mittelpunkt in dieser Woche nach Süddeutschland verlegt. Am Mittwochmorgen trainierten sie auf dem Vereinsgelände der SpVgg Unterhaching, bemühten sich darum, die peinliche 0:1-Pokal-Niederlage beim Drittligisten 1860 München abzuschütteln. 640 Kilometer nördlich in Gelsenkirchen stand aber nichts still. Um 17 Uhr veröffentlichten die Königsblauen ihren Konzernzwischenbericht für das erste Halbjahr 2021 - und Finanzberichte schmerzen bei ihnen meist so sehr wie eine Niederlage.