Schalke startet vor 500 Fans - Kennenlernen in Billerbeck

Gelsenkirchen. Am Donnerstag betreten die Profis von Schalke 04 erstmals in der Vorbereitung den Rasen. Und bis zu 500 Fans können die Einheit verfolgen.

Schon am Montag trafen sich die Profis des FC Schalke 04 erstmals zur Vorbereitung auf die Zweitliga-Saison - nach einem Corona- und unterschiedlichen Leistungstest steigt aber erst am Donnerstag das erste Training auf dem Rasen. Ab 15 Uhr dürfen bis zu 500 Fans kommen, wie Schalke am Dienstag mitteilte. Interessierte können sich bis Mittwoch (9.04 Uhr) via E-Mail (fanbelange@schalke04.de) um kostenlose Tickets für das Training bewerben. Sollte es mehr Anfragen als Tickets geben, werde gelost, hieß es. Zudem gebe es Hygiene- und Verhaltensregeln. Es ist die erste öffentliche Trainingseinheit auf Schalke seit Mitte Oktober des vergangenen Jahres.

Die Fans können die Einheit von der Tribüne des Parkstadions verfolgen. Weil der Rasen dort aber noch gepflegt werden muss, findet das Training auf einem angrenzenden Fußballplatz statt: Es gibt also großen Abstand. Dafür gibt’s aber nach dem Training eine Autogrammstunde für die Fans - die erste seit Beginn der Corona-Pandemie im März 2020. Sie finde „unter strenger Einhaltung sämtlicher Hygiene- und Verhaltensregeln statt“. Das Training soll zudem bei YouTube live übertragen werden.

Nach dem Trainingsauftakt wird die Mannschaft am Freitag in ein Kurztrainingslager unter Ausschluss der Öffentlichkeit nach Billerbeck aufbrechen. Der zweitägige Aufenthalt in Münsterland ist als Kennenlern-Trainingslager gedacht - und nicht als Gelegenheit, um in idyllischer Umgebung im Münsterland Kondition zu bolzen.

Ein gelungener Start ist für die Mannschaft von Trainer Dimitrios Grammozis sehr wichtig - deshalb will Grammozis schon früh einen Teamgeist entwickeln. Die Hierarchie wird sich neu bilden - die Zugänge Danny Latza (Mainz 05), Simon Terodde (HSV) und Victor Palsson (Darmstadt 98) sollen vorangehen.

Das erste Testspiel dürfen ebenfalls Fans vor Ort verfolgen, sollten sich die Corona-Zahlen in Gelsenkirchen in der kommenden Woche nicht dramatisch verändern. Gegner ist am 23. Juni der Landesligist PSV Wesel-Lackhausen.

Der Stand der Schalke-Planungen (15. Juni 2021)

Zugänge (6): Danny Latza (FSV Mainz 05), Simon Terodde (Hamburger SV), Victor Palsson (Darmstadt 98), Marcin Kaminski (VfB Stuttgart), Thomas Ouwejan (AZ Alkmaar), Reinhold Ranftl (LASK Linz)

Leih-Rückkehrer, der eingeplant ist: Markus Schubert (Eintracht Frankfurt)

Abgänge (14): Klaas-Jan Huntelaar, Steven Skrzybski, Alessandro Schöpf, Bastian Oczipka, Benjamin Stambouli, Shkodran Mustafi, Nabil Bentaleb (Verträge laufen aus), Suat Serdar (Hertha BSC), Sead Kolasinac (kehrt zum FC Arsenal zurück), Frederik Rönnow, Gonçalo Paciencia (kehren beide zu Eintracht Frankfurt zurück), Kilian Ludewig (kehrt zu RB Salzburg zurück), William (kehrt zum VfL Wolfsburg zurück), Jonas Carls (wäre von Vitoria Guimaraes zurückgekehrt, wechselt zum SC Paderborn).

Schalke-Spieler, die unter Vertrag stehen, aber bei einem passenden Angebot gehen können: Amine Harit, Matija Nastasic, Salif Sané, Omar Mascarell, Benito Raman, Mark Uth, Hamza Mendyl - dazu die Leih-Rückkehrer Sebastian Rudy (Hoffenheim) und Ozan Kabak (FC Liverpool)

Status offen: Blendi Idrizi, Rabbi Matondo (kehrt von Stoke City zurück), Ahmed Kutucu (kehrt von Heracles Almelo zurück)

Torhüter (3): Ralf Fährmann, Markus Schubert, Michael Langer

Abwehr (7): Marcin Kaminski, Thomas Ouwejan, Reinhold Ranftl, Malick Thiaw, Mehmet Aydin, Kerim Calhanoglu, Timo Becker

Mittelfeld (6): Danny Latza, Victor Palsson, Florian Flick, Can Bozdogan, Nassim Boujellab, Levent Mercan

Sturm (2): Simon Terodde, Matthew Hoppe

Vorbereitungsplan des FC Schalke 04

Mo., 14. Juni: Corona-Test, erstes Treffen der Profis

Di./Mi., 15./16. Juni: Leistungstests

Do., 17. Juni, 15 Uhr: Erstes Training auf dem Rasen

Fr./Sa., 18./19. Juni: Kurz-Trainingslager in Billerbeck

Mi., 23. Juni: Testspiel gegen den PSV Wesel-Lackhausen, Parkstadion

So., 27. Juni: Testspiel gegen Hamborn 07 im Parkstadion

Di., 29. Juni, bis Sa., 10. Juli: Trainingslager in Mittersill, währenddessen Testspiele gegen Zenit St. Petersburg (3. Juli in Kufstein) und Shakthar Donezk (9. Juli in Mittersill)

Fr., 16. Juli: Testspiel gegen Vitesse Arnheim

23. bis 25. Juli: 1. Spieltag

