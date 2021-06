Schalke startet in die Vorbereitung - fünf Testspiele

Gelsenkirchen. Fünf Testspiele bestreitet der FC Schalke 04 im Rahmen der Sommervorbereitung - zwei Gegner sind Partnervereine der Knappenschmiede.

Drei Wochen sind seit dem letzten Bundesliga-Spiel beim 1. FC Köln (0:1) erst vergangen - doch der FC Schalke 04 steigt schon in die Vorbereitung ein. Trainer Dimitrios Grammozis will auf dem Weg zum Wiederaufstieg keine Zeit vergeuden. An diesem Montag treffen sich die Profis zum Corona-Test in Gelsenkirchen.

Zunächst trifft Schalke auf zwei Amateurvereine

Kurz zuvor verkündeten die Königsblauen fünf Testspiel-Gegner. Zunächst treffen sie im Parkstadion auf zwei Amateurklubs, die Partnervereine der Knappenschmiede sind. Erster Gegner ist der PSV Wesel-Lackhausen (Mittwoch, 23. Juni). Am Sonntag, 27. Juni, kommt der Duisburger Traditionsverein Hamborn 07 nach Gelsenkirchen.

Im Rahmen des Trainingslagers in Mittersill (29. Juni bis 10. Juli) treffen die Schalker auf den russischen Meister Zenit St. Petersburg (3. Juli in Kufstein) und den ukrainischen Spitzenklub Shakthar Donezk (9. Juli in Mittersill).

Zum Abschluss der Vorbereitung treffen die Königsblauen am Freitag, 16. Juli, auf den niederländischen Spitzenklub Vitesse Arnheim. Eine Woche später beginnt die Zweitliga-Saison.

