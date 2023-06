Schalke-Start nach Abstieg ist gelungen, aber das Risiko bleibt

Kaum ist der Abstieg besiegelt, da laufen auf Schalke schon wieder die Planungen für den direkten Wiederaufstieg. Bei Rot-Weiss Essen hingegen soll eine eher enttäuschende Premierensaison in Liga 3 zumindest mit dem Niederrheinpokal gekrönt werden. Alles zur aktuellen Lage bei Schalke und RWE liefern unsere Reporter, Andreas Ernst und Justus Heinisch, zusammen mit Moderator Timo Düngen. Viel Spaß!

Essen. Für Schalke geht es nach nur einem Jahr zurück in die 2. Bundesliga. Der Verein sieht sich besser aufgestellt als vor zwei Jahren. Ein Kommentar.

Wie Fußballvereine mit einem Misserfolg umgehen, ist in den meisten Fällen ein Hinweis darauf, wie die folgende Saison aussehen wird. Da spielen dann Trainerdiskussionen eine Rolle, mögliche Querelen in der Chefetage, viele Änderungen im Kader, finanzielle Probleme, die konkret formulierten Ziele. Und beim FC Schalke 04 vor zwei Jahren sah das so aus: Trainer umstritten, der Aufsichtsrat stand vor dem Aus, es gab 45 Transferbewegungen, die finanzielle Lage: schwierig. Das Ziel war schwammig formuliert: Im Winter auf Tuchfühlung sein. Das erste Halbjahr lief sehr holprig.