Gut gekämpft, aber dennoch ausgeschieden. Im DFB-Pokalspiel beim FC St. Pauli konnte Schalke trotz der 1:2-Niederlage nach Verlängerung defensiv überzeugen, ein Fortschritt unter Trainer Karel Geraerts ist zu erkennen. Für Probleme sorgt aktuell noch das Umschaltspiel. In unserem Video-Format 19:04 – der Schalke-Talk diskutieren Matthias Heselmann (WAZ Gelsenkirchen) und Robin Haack (Schalke Reporter) über das Pokal-Aus – und die Abstellung von Top-Talent Assan Ouédraogo für die U17-WM.

FC Schalke 04 Schalke: Auch Karel Geraerts nimmt Henning Matriciani in Schutz

Gelsenkirchen. Was ist los mit Henning Matriciani? Im Frühjahr wurde der Schalker gefeiert, nun befindet er sich in einer Formkrise. Er bekommt Unterstützung.

Ein Formtief bei Henning Matriciani? Lange überlegen musste Karel Geraerts, Trainer des Zweitligisten FC Schalke 04, nicht, als diese Zeitung ihm die Frage stellte, ob er Matriciani aus der Startelf nimmt. "Ich werde das am Samstag entscheiden. Aber Henning gibt sein Leben für die Mannschaft, sein Leben für den Klub. Er ist ein Teamplayer, und genau das brauchst du. Ich habe auch gute Dinge bei Henning gesehen." Geraerts nimmt Matriciani in Schutz - wie so viele gerade auf Schalke. Aber warum eigentlich?