Schalke heute gegen Huelva: Zwei Profis machen Fortschritte

Albufeira Im Rahmen des Trainingslagers misst sich Schalke heute mit Recreativo Huelva. Zwei Profis sind am Montag ins Training zurückgekehrt.

Bevor Zweitligist FC Schalke 04 am Mittwoch wieder zurück in die Heimat reist, misst sich die Mannschaft von Trainer Karel Geraerts an diesem Dienstag noch in einem Trainingsspiel mit dem spanischen Drittligisten Recreativo Huelva. Anstoß ist um 12 Uhr auf dem Trainingsplatz des Pine Cliffs Resort im portugiesischen Albufeira.

Trainer Geraerts wird gegen Huelva auch den Spielern aus der zweiten Reihe etwas mehr Einsatzzeit geben – anders als gegen den VfL Wolfsburg am Samstag (2:3), wo die Schalker mit der vermeintlichen Stammelf ins Spiel gegangen waren.

Schalke: Tempelmann und Lasme trainieren wieder

Stürmer Bryan Lasme und Mittelfeldspieler Lino Tempelmann werden gegen Huelva zwar noch nicht wieder zum Kader zählen, doch beide machen nach ihren Verletzungen große Fortschritte. Schon am Montag konnten beide wieder normal am Mannschaftstraining teilnehmen. Für das erste Zweitligaspiel des Jahres gegen den Hamburger SV am 20. Januar dürften beide somit wieder Optionen darstellen.

Wenn es gut läuft, ist bis dahin auch Yusuf Kabadayi wieder fit. „Bei ihm sieht es schon wieder gut aus“, sagt Lizenzspielerchef Gerald Asamoah über den 19-Jährigen, der zuletzt mit Muskelfaserriss ausgefallen ist. „Vielleicht kann er kurzfristig wieder ins Training einsteigen.“ In Portugal absolvierte Kabadayi zuletzt viele Laufeinheiten und leichte Ballübungen.

Schalke: Rückschlag bei Danny Latza

Noch nicht so weit sind hingegen Assan Ouédraogo (Riss der Syndesmose), Leo Greiml (Kreuzbandriss) und Danny Latza (Muskelfaserriss in der Wade). Sie alle trainierten in Albufeira nur im Kraftraum. „Leo macht sehr gute Fortschritte“, freut sich Asamoah jedoch. Wann der 22 Jahre alte Österreicher wieder auf dem Platz stehen kann, sei aber noch offen.

Auch Latzas Verletzung zieht sich länger als ursprünglich gehofft. Nachdem er Ende 2023 zeitweise schon wieder Läufe absolvieren konnte, gab es beim 33 Jahre alten Ex-Kapitän einen Rückschlag. „Danny spürt immer wieder ein leichtes Ziehen in der Wade“, erklärt Asamoah. „Da sind wir vorsichtig, damit nichts Schlimmeres passiert.“

