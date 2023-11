Gut gekämpft, aber dennoch ausgeschieden. Im DFB-Pokalspiel beim FC St. Pauli konnte Schalke trotz der 1:2-Niederlage nach Verlängerung defensiv überzeugen, ein Fortschritt unter Trainer Karel Geraerts ist zu erkennen. Für Probleme sorgt aktuell noch das Umschaltspiel. In unserem Video-Format 19:04 – der Schalke-Talk diskutieren Matthias Heselmann (WAZ Gelsenkirchen) und Robin Haack (Schalke Reporter) über das Pokal-Aus – und die Abstellung von Top-Talent Assan Ouédraogo für die U17-WM.

FC Schalke 04 Schalke-Spiel in Nürnberg ist für Hechelmann ein besonderes

Gelsenkirchen. Früher war André Hechelmann Fan des 1. FC Nürnberg. Nun ist er Sportdirektor von Schalke 04 - heute treffen die Teams aufeinander.

Es gab Zeiten, da stieg André Hechelmann in einen Zug, legte sich einen Schal um den Hals, der bei gleich zwei Vereinen ein Verkaufsschlager ist. Auf der einen Seite steht „FC Schalke 04“, auf der anderen „1. FC Nürnberg“. Hechelmann, Club-Fan, fuhr die weite Strecke nach Gelsenkirchen, brüllte wie alle anderen auch den Sprechchor „Schalke und der FCN“ mit; das Ergebnis war da nebensächlich. Wenn die Königsblauen am Samstag (13 Uhr/Sky) in Nürnberg antreten, ist dies auch für Hechelmann ein ganz besonderes Spiel.