FC Schalke 04 Schalke sorgt für Rekordquote: So populär ist S04 in der 2. Bundesliga

Gelsenkirchen. Bundesliga-Absteiger FC Schalke 04 ist das Zugpferd der 2. Bundesliga. Der TV-Sender Sport1 meldet eine Topquote für das Kaiserslautern-Spiel.

Es war das erwartete Highlight des zweiten Spieltags in der 2. Fußball-Bundesliga. Am Samstagabend trafen der FC Schalke 04 und der 1. FC Kaiserslautern zur Primetime (20:30 Uhr) in der Veltins-Arena aufeinander. Ein Duell zweier Traditionsvereine, das nicht nur das Stadion bis zum letzten Platz füllte, sondern auch für großes Interesse in den heimischen Wohnzimmern sorgte.

Schalke gegen den 1. FC Kaiserslautern knackt die Million

Wie der übertragende TV-Sender Sport1 vermeldet, wurde die Millionengrenze geknackt. In der Spitze sahen 1,07 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer die Begegnung, die Schalke auch dank doppelter Überzahl mit 3:0 (1:0) gewann. Im Schnitt waren 880.000 Zuschauer im Free-TV dabei. Zum Vergleich: In der Vorwoche wurden bei der Begegnung Fortuna Düsseldorf gegen Hertha BSC im Schnitt 220.000 Personen weniger gezählt. Hinzu kamen durchschnittlich rund 0,43 Millionen Menschen, die das Schalke-Spiel beim Bezahlsender Sky verfolgten.

Der erste Sieg von #S04 in der neuen #2Bundesliga-Saison beschert @SPORT1 Top-Quoten. Wie schon am 1. Spieltag wird in der Spitze mit 1,07 Mio. Zuschauern (Z3+) die Millionengrenze geknackt, im Schnitt sehen starke 880.000 Zuschauer das 3:0 gegen den #FCK live im Free-TV. #FCKS04 pic.twitter.com/knqcc0hMUF — SPORT1 Public Relations (@SPORT1_PR) August 7, 2023

Sport1 erzielte mit dem Zweitliga-Topspiel am Samstagabend die höchste Reichweite seit Mai 2022, als Schalke gegen den FC St. Pauli den Bundesliga-Aufstieg perfekt machte. Die Strahlkraft der Königsblauen ist trotz des erneuten Abstiegs ungebrochen. Das unterstreicht auch der hohe Marktanteil, der bei der wichtigsten Zielgruppe erzielt wurde. Von den 14- bis 49-Jährigen sahen starke 5,3 Prozent, wie Schalke gegen Kaiserslautern den ersten Sieg der Saison einfuhr.

In doppelter Überzahl besiegte Schalke den 1. FC Kaiserslautern mit 3:0 (1:0) und verhinderte nach der spektakulären Auftaktniederlage beim Hamburger SV (3:5) einen Fehlstart.

Schalke profitiert von zwei Platzverweisen für Kaiserslautern

Torjäger Simon Terodde (13.) sorgte für die Führung, danach schwächten sich die Gäste selbst. Erst sah Torhüter Andreas Luthe nach einer Notbremse die Rote Karte (39.), dann flog Boris Tomiak mit Gelb-Rot vom Platz (57., wiederholtes Foulspiel). Kenan Karaman (70.) und Bryan Lasme (90.+3) machten alles klar.

Schalke: Weitere News und Hintergründe

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Schalke 04