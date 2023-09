Schalke-Sorgen um Simon Terodde – U23-Talent bekommt Profi-Chance

Sie haben beide nicht verloren und trotzdem sind Borussia Dortmund und Schalke 04 als große Verlierer in die Länderspielpause gegangen. Das 2:2 der Dortmunder gegen Heidenheim und auch das Schalker 1:1 in Wiesbaden haben für deutlich rauere Luft im Ruhrgebiet gesorgt. Wir legen in unserer neuen Folge den Finger in die Wunde und analysieren die aktuelle Lage beim BVB und auf Schalke. Unsere Experten, FUNKE-Sportchef Sebastian Weßling und Schalke-Reporter Robin Haack, beantworten im Gespräch mit Moderator Timo Düngen die wichtigsten Fragen. Viel Spaß!

Gelsenkirchen. Simon Terodde droht Schalke gegen Magdeburg zu fehlen. Ein U23-Talent darf sich im Training zeigen, ein Routinier ist zurück.

Nach zwei freien Tagen sind die Profis des FC Schalke 04 am Montagvormittag in die Trainingswoche gestartet – die Vorbereitung auf das Zweitliga-Heimspiel gegen den 1. FC Magdeburg wird intensiviert. Doch im Duell mit dem dreifachen DDR-Meister müssen die Gelsenkirchener womöglich auf ihren Kapitän Simon Terodde verzichten. Den 35-Jährigen plagen weiterhin Wadenprobleme. „Er hat einen Schlag auf die Wade bekommen“, sagt Lizenzspieler-Chef Gerald Asamoah. „Deswegen ist Simon heute nur in der Halle auf dem Rad. Wir kennen Simons Wade ja, er hatte da schon häufiger Probleme.“

Die Schalker wollen von Tag zu Tag schauen, wie sich die Verletzung entwickelt. Sollte kurzfristig keine Besserung eintreten, könnte bei Terodde auch noch eine MRT-Untersuchung anstehen. Noch hat Asamoah aber Hoffnung, dass der Stürmer bald wieder auf dem Rasen stehen kann.

Schalke: Dominick Drexler zurück im Training

Hat Wadenprobleme: Schalkes Stürmer Simon Terodde. Foto: firo

Sollte Terodde gegen Magdeburg ausfallen, stünde in Sebastian Polter ein passender Ersatz bereit. Nach seiner Fußverletzung ist der 31-Jährige wieder fit und auf dem Weg in Form zu kommen. Beim Testspiel-Sieg in Ulm am Freitag (4:2) konnte Polter mit einem Tor und zwei Vorlagen überzeugen.

Im Training mit dabei war nach überstandener Muskelverletzung auch wieder Dominick Drexler (33). Sein erstes Mannschaftstraining seit Mitte August überstand der offensive Mittelfeldspieler ohne Beschwerden. Die komplette Einheit stand er auf dem Platz. Auch Blendi Idrizi (25) war nach muskulären Problemen wieder dabei „Wir sind sehr froh, dass sie wieder dabei sind“, sagt Asamoah.

U23-Mann Niklas Castelle darf sich im Schalker Profi-Training zeigen

Eine Chance, sich im Kreis der Zweitligaprofis zu zeigen wird in den kommenden Tagen auch Niklas Castelle bekommen. Der 21 Jahre alte Stürmer überzeugte mit vier Toren und einer Vorlage in der U23 und war schon beim Test in Ulm mit dabei und traf zum zwischenzeitlichen 2:0. „Er hat für frischen Wind gesorgt und soll jetzt erst einmal bei uns bleiben“, lobt Asamoah den U23-Mann. „Er hat sich wirklich verdient, dabei zu sein.“

Am Montag nicht auf dem Trainingsplatz standen Tomas Kalas (30, Belastungssteuerung), Yusuf Kadabayi (19, bei der U20-Nationalmannschaft), Bryan Lasme (24, Muskelverletzung), Kenan Karaman (29, Muskelverletzung), Leo Greiml (22, Kreuzbandriss).

Mehr News zum Schalke-Testspiel in Ulm

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Schalke 04