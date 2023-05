FC Schalke 04 Schalke: So will Reis den gesperrten Bülter ersetzen

Gelsenkirchen. Gegen Frankfurt fehlt Schalke 04 der beste Torjäger. Doch Thomas Reis will darüber nicht jammern. Der Trainer hat einen Plan.

Für den FC Schalke 04 steht an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) das wohl wichtigste Spiel der bisherigen Bundesliga-Saison an. Denn im Kampf um den Klassenerhalt ist ein Sieg im Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt Pflicht. Doch ausgerechnet der beste Torjäger fehlt den Gelsenkirchenern im Duell mit den Hessen: Marius Bülter. Beim 0:6 in München sah er seine fünfte Gelbe Karte und ist deshalb gesperrt.

„Dieser Spieler fehlt uns, was das Toreschießen anbelangt“, gibt Trainer Thomas Reis zu. Mit elf Toren ist Bülter der mit Abstand beste Schütze bei den Königsblauen. Doch über diesen Ausfall jammern will Reis nicht. „Ich konzentriere mich auf die Spieler, die uns zur Verfügung stehen.“ Ersetzt wird Bülter durch Tim Skarke, das deutete der Coach auf der Pressekonferenz an. „In Tim haben wir einen Spieler zurück, der in München schon wieder eine Einwechslung hatte. Ich bin froh, dass wir da ein bisschen Dynamik drin haben“, so Reis.

Schalke: Verletzungen bremsten Tim Skarke aus

Skarke wurde im Januar von Union Berlin ausgeliehen und konnte bislang zumindest in Ansätzen zeigen, dass er eine Verstärkung für die Königsblauen ist. Vor allem mit seinem guten Tempo weiß der 26-Jährige zu gefallen. Dass er in der Rückrunde trotzdem erst achtmal für Schalke auf dem Rasen stand, lag an Verletzungsproblemen. Rund eineinhalb Monate fehlte er wegen einer Fußprellung, im April musste Skarke dann noch einmal wegen einer Fleischwunde am Knöchel aussetzen. Pünktlich zum Saisonendspurt ist der Flügelstürmer aber topfit.

„Wir werden Marius gut ersetzen, da bin ich von überzeugt“, sagt Reis. „Vielleicht wächst die Gruppe ja jetzt noch enger zusammen, um diesen Ausfall zu kompensieren.“ Und auch beim 30 Jahre alten Bülter könnte die Zwangspause einen positiven Effekt haben, vermutet der Trainer: „Vielleicht kommt er danach gestärkt zurück. Denn danach geht es noch weiter, wir haben noch ein Spiel.“ Am letzten Spieltag geht es für Schalke zum Auswärtsspiel nach Leipzig.

