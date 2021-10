Schalke: So urteilt das Sportgericht über Rot-Sünder Thiaw

Frankfurt. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes hat Schalkes Malick Thiaw nach dessen Platzverweis im Pokal-Spiel beim TSV 1860 München gesperrt.

Nach seiner Roten Karte am Dienstagabend bei der 0:1-Pleite beim Drittliga-16. TSV 1860 München ist Malick Thiaw vom Fußball-Zweitligisten FC Schalke 04 für zwei Spiele im DFB-Pokal gesperrt. Der 20-Jährige war nach seiner Notbremse gegen den Sechziger Stefan Lex in der 48. Minute von Schiedsrichter Dr. Robert Kampka (Mainz) vom Platz gestellt worden, so dass die Königsblauen fast die komplette zweite Halbzeit in Unterzahl absolvieren mussten.

„Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Malick Thiaw vom FC Schalke 04 im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss am Mittwoch wegen eines unsportlichen Verhaltens mit einer Sperre von zwei DFB-Pokalspielen belegt“, heißt es in der offiziellen Mitteilung auf dfb.de. „Darüber hinaus ist der Spieler bis zum Ablauf der Sperre auch für alle anderen Pokalspiele seines Vereins gesperrt.“ Das Urteil ist auch schon rechtskräftig, weil diesem sowohl Malick Thiaw als auch der FC Schalke 04 zugestimmt haben.

Der 1. FC Heidenheim hat seine vergangenen drei Spiele alle verloren

Damit wird Malick Thiaw frühestens 2023 wieder in einem DFB-Pokalspiel im Schalker Trikot zu sehen sein. Das liegt daran, dass nur die ersten beiden Runden im alten Kalenderjahr ausgetragen werden und ab dem Achtelfinale im neuen gespielt wird.

Auswirkungen auf die Partien in der 2. Bundesliga hat diese Sperre nicht. So kann Schalkes Trainer Dimitrios Grammozis, der die vergangenen vier Liga-Spiele mit seiner Mannschaft alle zu null gewonnen hat und auf Tabellenplatz drei angekommen ist, am Freitag (18.30 Uhr/Sky) auf Malick Thiaw zurückgreifen. Dann gastieren die Königsblauen in der Voith-Arena beim Tabellenelften 1. FC Heidenheim, der seine vergangenen drei Partien alle verloren hat – mit 0:3 beim SV Werder Bremen, mit 2:4 gegen den FC St. Pauli sowie am vergangenen Samstag mit 0:4 beim 1. FC Nürnberg. (AHa)

