Schalke: So unglücklich lief Kabak-Debüt beim FC Liverpool

Leicester. Beim Startelf-Debüt für den FC Liverpool kassierte der Ex-Schalker Ozan Kabak ein 1:3 gegen Leicester City. Daran war er nicht ganz unschuldig.

Der englische Fußball-Meister FC Liverpool steckt vor dem Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen Bundesligist RB Leipzig weiter in einer Formkrise. Drei Tage vor dem Königsklassen-Duell mit den Sachsen in Budapest (Dienstag/21 Uhr/DAZN) musste die Mannschaft des deutschen Teammanagers Jürgen Klopp im Verfolger-Vergleich bei Leicester City mit 1:3 (0:0) die dritte Niederlage in Folge hinnehmen.

Nachdem Ozan Kabak in den vergangenen zwei Ligaspielen noch nicht den Weg in die Startelf des FC Liverpool gefunden hat, war es gegen Leicester City nun soweit. An der Seite von Jordan Henderson bildete der ehemalige Schalke-Profi das Innenverteidigerduo bei den Reds, das in dieser Form so natürlich zum ersten Mal zusammenspielte. Lange Zeit ging das Experiment mit dem nominellen Mittelfeldspieler und dem Neuzugang aus Gelsenkirchen in der Abwehrzentrale gut. Durch ein Tor von Mohamed Salah (67.) steuerte das Team von Ex-BVB-Trainer Jürgen Klopp den so wichtigen Auswärtssieg im Spitzenspiel an. Durch den Dreier wären die Reds punktgleich mit den drittplatzierten Foxes und würden den FC Chelsea um Thomas Tuchel, Kai Havertz und Timo Werner auf Distanz halten.

Drei Gegentore in sieben Minuten, Kabak unglücklcih beteiligt

Dass daraus schlussendlich nichts wurde, lag auch am ausgeliehenen Schalker Ozan Kabak. Zwischen der 78. und 85. Minute kassierte der FC Liverpool noch drei Gegentore, gab den Dreier leichtfertig aus der Hand. Beim 1:1 durch James Maddison (78.) noch unbeteiligt, hat das türkische Innenverteidigertalent seine Aktien bei der Leicester-Führung durch Jamie Vardy (81.). Bei einem langen Ball von Tielemanns stimmte die Kommunikation zwischen Kabak und seinem Schlussmann Alisson nicht. Beide stießen bei ihren Klärungsversuchen zusammen, sodass Vardy nur noch einschieben musste.

Auch das 1:3 durch Harvey Barnes (85.) fiel aus Kabaks Sicht unglücklich. Nach einem Liverpooler Ballverlust in der Vorwärtsbewegung stürmte Barnes auf Alisson zu. Kabak verfolgte ihn zwar, konnte ihn jedoch nicht mehr entscheidend am Abschluss hindern.

Ozan Kabak hatte den FC Schalke 04 am Deadline-Day des Wintertransferfensters auf Leihbasis gen Liverpool verlassen. Die Engländer besitzen eine Kaufoption. Sollten sie diese im Sommer ziehen, darf sich der FC Schalke 04 über eine Gesamtsumme von rund 30 Millionen Euro freuen.