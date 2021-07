Elias Kurt und die Schalker A-Junioren werden mit einem Heimspiel in die Bundesliga-Saison 2021/22 starten.

Knappenschmiede Schalke: So starten die A- und B-Junioren in die Bundesliga

Frankfurt. Der Deutsche Fußball-Bund hat am Donnerstag die Pläne für die Junioren-Bundesligen veröffentlicht. So starten Schalkes U-19- und U-17-Fußballer.

Der Deutsche Fußball-Bund hat am Donnerstag die Spielpläne für die Junioren-Bundesligen 2021/22 veröffentlicht. In allen Staffeln wird infolge der Corona-Pandemie und der damit erhöhten Mannschaftszahlen lediglich eine Einfachrunde gespielt.

Das bedeutet für die U-19- und die U-17-Fußballer des FC Schalke 04, dass sie in ihrer jeweiligen 17er-Bundesliga-Staffel West 16 Partien absolvieren werden. Los geht es am 11. September, der letzte Spieltag bei den A-Junioren ist für den 30. April und bei den B-Junioren für den 23. April terminiert.

Revierderby der A-Junioren: Schalke gastiert am 24. Oktober in Dortmund

Zum Saisonstart werden die Schalker U-19-Kicker von Trainer Norbert Elgert am 11. September (Samstag, 11 Uhr) auf den 1. FC Köln treffen werden, ehe sie ihr erstes Auswärtsspiel 2021/22 eine Woche später bei Fortuna Düsseldorf bestreiten werden (19. September, Sonntag, 11 Uhr). Das Revierderby werden die königsblauen A-Junioren in der Fremde absolvieren müssen, am 24. Oktober (Sonntag, 11 Uhr) werden sie bei Borussia Dortmund zu Gast sein.

Indes werden die Schalker B-Junioren mit einem Auswärtsspiel in die Saison starten, und zwar am 11. September (Samstag, 11 Uhr) beim FC Hennef. Direkt danach wird die Mannschaft von Trainer Onur Cinel ihr spielfreies Wochenende haben, ehe sie zur ersten Heimpartie der neuen Saison am 26. September (Sonntag, 11 Uhr) den SC Paderborn 07 empfangen. Revierderby-Tag der U-17-Fußballer ist der 5. Dezember (Sonntag, 11 Uhr): Schalke erwartet dann den BVB.

Die Spiele der Schalker A-Junioren

1. Spieltag

Samstag, 11. September 2021, 11 Uhr

FC Schalke 04 – 1. FC Köln

2. Spieltag

Sonntag, 19. September 2021, 11 Uhr

Fortuna Düsseldorf – FC Schalke 04

3. Spieltag

Sonntag, 26. September 2021, 11 Uhr

FC Schalke 04 – TSV Alemannia Aachen

4. Spieltag

Samstag, 2. Oktober 2021, 11 Uhr

Bayer 04 Leverkusen – FC Schalke 04

5. Spieltag

Sonntag, 17. Oktober 2021, 11 Uhr

FC Schalke 04 – Wuppertaler SV

6. Spieltag

Sonntag, 24. Oktober 2021, 11 Uhr

Borussia Dortmund – FC Schalke 04

7. Spieltag

Sonntag, 31. Oktober 2021, 11 Uhr

FC Schalke 04 – FC Viktoria Köln

8. Spieltag

Sonntag, 28. November 2021, 11 Uhr

Borussia Mönchengladbach – FC Schalke 04

9. Spieltag

Sonntag, 5. Dezember 2021, 11 Uhr

FC Schalke 04 – VfL Bochum

10. Spieltag

Sonntag, 6. Februar 2022, 11 Uhr

SC Preußen Münster – FC Schalke 04

11. Spieltag

Sonntag, 13. Februar 2022, 11 Uhr

FC Schalke 04 – Rot-Weiss Essen

12. Spieltag

Sonntag, 20. Februar 2022, 11 Uhr

Rot-Weiß Oberhausen – FC Schalke 04

13. Spieltag

Samstag, 5. März 2022, 11 Uhr

FC Schalke 04 – SC Paderborn

14. Spieltag

Sonntag, 3. April 2022, 11 Uhr

SC Fortuna Köln – FC Schalke 04

15. Spieltag

Sonntag, 9. April 2022, 11 Uhr

FC Schalke 04 – MSV Duisburg

16. Spieltag

Sonntag, 23. April 2022, 13 Uhr

DSC Arminia Bielefeld – FC Schalke 04

17. Spieltag

Sonntag, 30. April 2022

spielfrei

Trainer Onur Cinel und die Schalker B-Junioren werden beim FC Hennef in die Bundesliga-Saison 2021/22 starten. Foto: Michael Dahlke

Die Spiele der Schalker B-Junioren

1. Spieltag

Samstag, 11. September 2021, 11 Uhr

FC Hennef – FC Schalke 04

2. Spieltag

Sonntag, 19. September 2021

spielfrei

3. Spieltag

Sonntag, 26. September 2021, 11 Uhr

FC Schalke 04 – SC Paderborn 07

4. Spieltag

Sonntag, 3. Oktober 2021, 11 Uhr

Rot-Weiss Essen – FC Schalke 04

5. Spieltag

Sonntag, 10. Oktober 2021, 11 Uhr

FC Schalke 04 – 1. FC Köln

6. Spieltag

Sonntag, 31. Oktober 2021, 11 Uhr

Wuppertaler SV – FC Schalke 04

7. Spieltag

Samstag, 6. November 2021, 11 Uhr

FC Schalke 04 – SG Unterrath

8. Spieltag

Sonntag, 28. November 2021, 11 Uhr

Borussia Mönchengladbach – FC Schalke 04

9. Spieltag

Sonntag, 5. Dezember 2021, 11 Uhr

FC Schalke 04 – Borussia Dortmund

10. Spieltag

Samstag, 11. Dezember 2022, 11 Uhr

Fortuna Düsseldorf – FC Schalke 04

11. Spieltag

Sonntag, 20. Februar 2022, 11 Uhr

FC Schalke 04 – DSC Arminia Bielefeld

12. Spieltag

Sonntag, 27. Februar 2022, 11 Uhr

Bayer 04 Leverkusen – FC Schalke 04

13. Spieltag

Sonntag, 6. März 2022, 11 Uhr

FC Schalke 04 – SV Lippstadt 08

14. Spieltag

Sonntag, 13. März 2022, 11 Uhr

VfL Bochum – FC Schalke 04

15. Spieltag

Sonntag, 3. April 2022, 11 Uhr

FC Schalke 04 – SC Preußen Münster

16. Spieltag

Sonntag, 9. April 2022, 13 Uhr

TSV Alemannia Aachen – FC Schalke 04

17. Spieltag

Sonntag, 23. April 2022, 13 Uhr

FC Schalke 04 – SC Fortuna Köln

Immer wissen, was auf Schalke gerade passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Schalke-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Schalke 04