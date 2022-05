Schalke: So schwört sich das Team aufs Aufstiegsfinale ein

Gelsenkirchen. Der FC Schalke 04 könnte schon am Samstag aufsteigen. Die Mannschaft rückt vor dem wichtigen Wochenende zusammen - auch durch ein Frühstück.

Frühstück statt Mannschaftstraining: Am Mittwoch setzte der FC Schalke 04 auf etwas Abwechslung im Wochenplan. Drei Tage vor dem Heimspiel gegen den FC St. Pauli (20.30 Uhr, hier die Personallage) ging es für das Team nicht zur Einheit auf den Rasen, sondern zu Fuß ins nahegelegene Schloss Berge. Das hatten Fotos der Bild-Zeitung gezeigt.

"Wir hatten eine lange Woche und damit die Zeit, noch mal etwas anderes zu machen", erklärte Trainer Mike Büskens dazu in einer Medienrunde am Donnerstag. "Wir waren zusammen mit der Gruppe frühstücken. Danach haben die Jungs individuell trainiert. Wir waren als Mannschaft, als Staff, als Gruppe zusammen und sind so in den Tag gestartet. Das war ein Rhythmus-Wechsel, den wir schon öfter vollzogen haben."

Schalke-Sportdirektor Schröder: "Wir frühstücken jeden Morgen zusammen"

Es sei keine große Sache gewesen, bemühten sich die Verantwortlichen zu betonen. Immer wieder habe es in den letzten Woche derlei Maßnahmen Aktivitäten abseits das Rasens gegeben. "Wir frühstücken jeden Morgen zusammen. Nur der Ort hat sich verändert", sagte Sportdirektor Rouven Schröder über die Teambuilding-Maßnahme vor den letzten Etappen im Aufstiegsrennen.

Die Bundesliga-Rückkehr könnte Schalke sogar schon mit einem Sieg gegen St. Pauli klarmachen. Voraussetzung dafür: Verfolger Darmstadt 98 lässt am Freitag im Auswärtsspiel gegen Fortuna Düsseldorf Punkte liegen - beim Ex-Verein von Trainer Büskens, der in der Landeshauptstadt geboren wurde.

Kontakt zur Fortuna werde der 54-Jährige deshalb aber nicht aufnehmen. "Was soll ich ihnen denn großartig mitgeben?", antworte Büskens auf eine Nachfrage. "Sie werden sich auch so voll reinhängen. Sie spielen eine richtig gute Runde unter Daniel (Thioune, Trainer, d. Red). Für sie ist es das letzte Heimspiel und jeder Sportler hat den Anspruch, immer zu gewinnen."

Schalke spielt um 20.30 Uhr gegen St. Pauli

Unabhängig davon steigt die Schalke-Partie gegen Pauli zur spätmöglichsten Anstoßzeit. Um 20.30 Uhr wird das Topspiel in der ausverkauften Arena angepfiffen. Bis dahin steht den Knappen ein langer Tag bevor. Wie der Plan aussieht? Am Vormittag stehe Aktivierung durch leichtes Training oder einen längeren Spaziergang an, skizzierte Büskens. "Danach werden wir genug Zeit haben, noch mal runterzukommen und zu ruhen, damit wir abends zu 100 Prozent da sind."

