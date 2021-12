Schalke: So realistisch wie jetzt erschien der Wiederaufstieg noch nie

Hamburg. Schalke 04 zeigte im Topspiel beim Hamburger SV (1:1) seine beste Saisonleistung. Der Winter-Endspurt stärkt Trainer Dimitrios Grammozis.

Mit einem Brunch am Sonntagmorgen endete für die Profis des FC Schalke 04 das wilde Fußball-Jahr 2021 – für die sportliche Leitung stand anschließend eine abschließende Spielanalyse an. Noch bis Anfang Dezember sah es so aus, als könnte die letzte Analyse des Jahres anklagenden Charakter gegenüber Trainer Dimitrios Grammozis haben. Manchmal aber kann auch ein Unentschieden, wie das 1:1 (0:1) beim Hamburger SV am Samstag, einer Saison eine Wende geben. Und dafür sorgen, dass eine Analyse nicht stundenlang dauert und es dabei um eine Krise geht, sondern unspektakulär abläuft.