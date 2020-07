Schalke Schalke: So reagiert Schneider auf Mainzer Pinkel-Aussage

Gelsenkirchen. Der Aufsichtsrats-Chef von Mainz 05 kritisierte Schalke für die Finanzpolitik. S04-Vorstand Jochen Schneider reagiert mit einem Augenzwinkern.

Mit einem Interview hatte Detlev Höhne, der Aufsichtsratschef des Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05, für Aufsehen gesorgt. Er kritisierte, dass die 50+1-Regel in der Bundesliga, die den Einsatz von Investoren reglementiert, immer mehr unterlaufen würde. „Die Corona-Krise zeigt deutlich, dass es keine Wettbewerbsgleichheit in der Liga mehr gibt“, sagte Höhne der Bild-Zeitung. „Von der Form her sind Freiburg, Schalke und wir die letzten echten Vereine.“