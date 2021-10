Schalke: So reagieren Bülter und Fährmann auf Pokal-Aus

München. Sehr enttäuscht zeigten sich Schalkes Profis nach dem Pokal-Aus in München. Zwei davon stellten sich nach dem Spiel den Reportern.

Am Morgen nach dem Pokal-Aus beim Drittligisten 1860 München (0:1) trainierten die Profis des Zweitligisten FC Schalke 04 auf dem Gelände der SpVgg Unterhaching – ruhig und konzentriert bereiten sie sich auf das Spiel beim 1. FC Heidenheim (Freitag, 18.30 Uhr/Sky) vor. Am Abend zuvor waren die Profis noch aufgewühlt.

Während die Spieler von 1860 München mit ihren lautstarken Fans den überraschenden Sieg im DFB-Pokal feierten, zeigte sich Schalkes Stürmer Marius Bülter sehr enttäuscht. „Die erste Viertelstunde war einfach schlecht von uns. Wir haben das Spiel in der Anfangsphase verloren“, sagte Bülter nach dem Spiel und ergänzte: „Nach einer Viertelstunde haben wir uns reingekämpft, hatten selbst nach der Roten Karte für Malick Thiaw in Unterzahl unsere Möglichkeiten und haben alles versucht, um den Ausgleich zu erzielen. Das ist uns leider nicht gelungen.“ Auch Bülter, in der Liga schon viermal erfolgreich, klebte Pech auf den Fußballschuhen. Er vergab zwei Chancen, auch weil 1860-Torwart Marco Hiller einen Glanztag erwischt hatte. „Er hat sensationell gehalten“, schwärmte Schalkes Trainer Dimitrios Grammozis.

Schalke-Torwart Fährmann: "Die Enttäuschung ist sehr, sehr groß"

Schalkes Torwart Ralf Fährmann blieb nicht ohne Gegentor. Er erlebte ein unglückliches Kurzzeit-Comeback. „Wir wussten, dass es kein einfaches Spiel wird“, resümierte Fährmann. „Die Enttäuschung ist sehr, sehr groß. Die Köpfe hängen nach unten, es ist ruhig in der Kabine. Wir müssen das aber schnell verkraften, damit wir in Heidenheim wieder in die Spur kommen.“ Fährmann begann etwas verunsichert, zeigte aber in der zweiten Halbzeit mehrere tolle Paraden und bewahrte sein Team vor einem 0:2-Rückstand.

Am Freitag in Heidenheim muss Fährmann aber wieder auf die Bank. Dann steht wieder Martin Fraisl zwischen den Pfosten, der bisher in allen vier Zweitliga-Spielen ohne Gegentor blieb und diese Serie in Heidenheim fortsetzen soll. (aer)

