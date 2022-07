Schalke Schalke: So plant Kramer im Trainingslager mit Harit und Kabak

Mittersill. Schalke hat derzeit einen großen Kader. Im Trainingslager sind in Harit und Kabak zwei Profis, die den Klub eigentlich verlassen sollen.

Mittersill 28 Feldspieler und vier Torhüter standen am Montagabend bei der ersten Einheit in Mittersill auf dem Feld. Und auch einen Neuzugang hatten die Schalker im Gepäck: David Gröger verstärkt das Team um Athletik-Trainer Jörn Menger.

Er ist für die Fitness mit zuständig. Vor allem aber geht es für Cheftrainer Frank Kramer darum, aus dem noch sehr großen Kader die Mannschaft zu machen, die Schalke in der Bundesliga vertritt. Mehrmals fiel das Wort „Feinschliff“, als Kramer nach der ersten Einheit Medienfragen beantwortete.