FC Schalke 04 Schalke: So lief die Vorstellung von Sportdirektor Schröder

Gelsenkirchen. Schalke stellt sich neu auf. Rouven Schröder soll als Sportdirektor den Zweitliga-Kader aufbauen. Der Live-Ticker zur Vorstellung zum Nachlesen.

Rouven Schröder (45) soll als neuer Sportdirektor den Bundesliga-Absteiger Schalke 04 aus der Misere führen. Die Königsblauen holten den ehemaligen Mainzer Sportchef in ihre Führungsetage, wo er an der Seite des ebenfalls neuen Sportvorstands Peter Knäbel arbeiten wird.

Schröder übernimmt offiziell ab dem 1. Juni die Verantwortung für den Lizenzbereich und ist dort unter anderem für die Kaderplanung zuständig. Der 45-Jährige war im März bereits als neuer Sportvorstand im Gespräch gewesen, den Job als Nachfolger von Jochen Schneider erhielt aber Knäbel.

Am Freitag wird er offiziell auf Schalke vorgestellt. Hier geht es zu unserem Live-Ticker aus Gelsenkirchen:

12 Uhr: Willkommen zu unserem Live-Ticker! Der Start ist nicht pünktlich um 12 Uhr, sondern - da wir es mit Schalke 04 zu tun haben - um 12.04 Uhr.

12.02 Uhr: Die Pressekonferenz findet virtuell statt. Das heißt, dass ausgewählte Reporter einen Zugangscode für eine digitale Konferenz erhalten haben und teilnehmen dürfen.

12.04 Uhr: Los geht's. Sportvorstand Peter Knäbel beginnt: "Es ist ein wichtiger Tag für Schalke 04 und für mich persönlich. Mit der Verpflichtung von Rouven Schröder ist das sportliche Kompetenzteam komplett. Rouven und ich haben in der Vergangenheit täglich, fast sogar stündlich telefoniert, und sämtliche Entscheidungen gemeinsam getroffen. Unser Verein konnte einen Sportdirektor gewinnen, der durch Kompetenz, Leidenschaft und Akribie überzeugt und über ein großes nationales und internationales Netzwerk verfügt."

12.05 Uhr: Schröders erste Worte: "Ich bin voller Stolz. Die erste Zeit war so intensiv und so viel Schalke, dass ich eine große Lust verspüre, hier anzufangen. Ich fühle mich im Ruhrgebiet pudelwohl, die Klarheit, Offenheit, das ist genau das, was wir brauchen."

12.06 Uhr: Schröder bedankt sich bei den Aufsichtsrats-Bossen Buchta und Lange für das Vertrauen. "Die Gegenwart heißt 2. Bundesliga - und wir haben viel zu tun. Wir müssen Gas geben, und dafür stehe ich. Wichtig ist es, gemeinsam Dinge zu entwickeln, das Teamplaying."

12.07 Uhr: Schröder: "Jeder einzelne Spieler, der auf Schalke unterschreibt, muss das Gefühl vermitteln, dass er nicht des Geldes wegen auf Schalke spielt."

12.08 Uhr: Personal-Entscheidungen: André Hechelmann (FSV Mainz 05) wird Chefscout, Jörn Menger (VfL Bochum) "Leiter Athletik".

12.09 Uhr: Schröder über die Kaderplanung: "Das ist eine Herausforderung. Wir haben Spieler im Kader, die einen Vertrag haben, der aus der 1. Liga stammt."

12.10 Uhr: Rouven Schröder über den Trainingsauftakt: "Wir werden noch viele ältere Gesichter sehen."

12.11 Uhr: Schröder: "Es ist schwierig, den Endkader zu benennen, da wir noch viele Spieler unter Vertrag haben." Über den Kader: "Wichtig ist die Achse, wir brauchen eine gesunde Mischung. Nur mit jungen Spielern wird die 2. Bundesliga sehr schwer zu bestehen sein. Wir brauchen stabile Spieler, die druckerprobt sind, Spieler führen können. Wir werden hoffentlich wieder mit Zuschauern spielen können."

12.12 Uhr: Schröder: "Mir persönlich wichtig ist, dass die Kabine stimmt. Dann werden sich junge Spieler auch gut entwickeln."

12.14 Uhr: Schröder: "Ich war immer ein Teamplayer - weniger reden, mehr machen. Man muss Leute mitnehmen, aber auch mal kritisieren. Der Zusammenhalt, die direkte Ansprache ist wichtig."

12.16 Uhr: Schröder: "Uns ist vollkommen bewusst, dass wir eine Mannschaft stellen wollen, die Ambitionen hat, die Emotionen zeigt, Qualität hat. (...) Ich hoffe, dass die Fans zurückkommen. Sie wären ein riesengroßes Faustpfand für uns." Und Bodenständigkeit sei wichtig. "Wir stellen uns der Situation, dass wir ein ambitioniertes Umfeld haben."

12.19 Uhr: Schröder: "Einige Spieler passen von ihrer Budgetstruktur nicht in die 2. Bundesliga."

12.20 Uhr: Schröder: "Die Achse steht, der Grundkader steht. Wir müssen aber auch auf die Kadergröße achten. Wir können nicht mit 35, 40 Spielern in die Vorbereitung gehen."

12.21 Uhr: Schröder: "Wir werden in der 2. Bundesliga oftmals als die Mannschaft tituliert werden, die gewinnen muss. Da brauchen wir robuste Spieler."

12.23 Uhr: Schröder: "Ich sehe keinen Spieler, der unverkäuflich ist." Die Gespräche mit Spielern und Beratern seien sehr gut gewesen.

12.24 Uhr: Schröder: "Schalke muss lernen, auch mal Nein zu sagen, auch wenn man einen Spieler unbedingt haben will. Wir machen Dinge, die wir können - mit vollster Überzeugung. Wenn nicht, werden wir die Spieler nicht verpflichten." Er habe keine Sorgen, dass Schalke für die offensiven Positionen gute Spieler finden würde.

12.25 Uhr: Schröder zur Frage, warum er vor zwei, drei Monaten nicht als Sportvorstand zugesagt hat: "Vergangenheit ist Vergangenheit. Ich finde die jetzige Konstellation absolut passend."

12.26 Uhr: Schröder über den "französischen Markt", auf dem er in Mainz oft unterwegs gewesen sei: "Es wirkt wie abgesprochen, dass diese Frage kommt... Herr Palsson ist Isländer, Herr Kaminski Pole, Latza, Terodde und Flick Deutsche. Im Scouting gibt es nicht nur ein Land. Der französische Markt ist interessant für Schalke, aber auch viele andere Märkte. Prio hat dieser Markt nicht."

12.29 Uhr: Schröder: "Ich bin ein Freund davon, dass es in der Gehaltsstruktur keine Ausreißer gibt in der Kabine."

12.30 Uhr: Schröder über die Spieler, die noch unter Vertrag stehen: "Man weiß über die Jahre, wie der Markt funktioniert. Wir werden keinen Spieler verschenken. Wir fordern Ablöse, die Gespräche sind da. Wenn es zum Abschluss kommt, hoffen wir, dass alle zufrieden sind - der Spieler, wir und der aufnehmende Verein. Mit dem jetzigen Stand bin ich sehr zufrieden."

12.34 Uhr: Schröder zur Frage, ob nun erst verkauft werden muss, bevor neue Profis kommen: "Wenn wir einen Spieler haben, von dem wir wissen, dass er passt, dann würden wir ihn jetzt verpflichten."

12.35 Uhr: Schröder über Grammozis: "100-prozentige Unterstützung. Er ist in alle Planungen involviert. Wir sprechen aus vollster Überzeugung den Kader durch. Es gibt kein Wenn, kein Aber, nur eine Richtung: Gemeinsamkeit."

Und damit endet die PK.

