Schalke: So lief die Pressekonferenz mit Huub Stevens

Wieder einmal ein Trainerwechsel beim FC Schalke 04 - nach weniger als drei Monaten muss Manuel Baum die Königsblauen schon wieder verlassen. Für zwei Spiele übernimmt Trainer-Legende Huub Stevens. Um 14 Uhr beginnt die Pressekonferenz mit Stevens.

13.55 Uhr: Herzlich Willkommen zu unserer Pressekonferenz zur Vorstellung von Interimstrainer Huub Stevens. Angekündigt ist, dass neben Stevens auch Sportvorstand Jochen Schneider auf dem Podium Platz nehmen wird.

13.57 Uhr: Die Pressekonferenz wird virtuell stattfinden - das heißt, dass die Journalisten nicht im Medienraum der Veltins-Arena sitzen, sondern vor ihren Computer-Bildschirmen und zugeschaltet werden.

13.59 Uhr: Los geht's!

13.59 Uhr: Jochen Schneider legt los: "Mein besonderer Dank gilt Manuel Baum, der mit unglaublichem Einsatz, Akribie und Leidenschaft alles versucht hat, um den Erfolg zurück zu Schalke 04 zu bringen. Leider hat sich der Erfolg nicht eingestellt. Am Ende ging es darum, ob wir überzeugt sind, dass wir ab 2. Januar in dieser Konstellation die notwendigen Punkte erzielen, um unser Ziel zu erreichen. Diese Überzeugung war nicht mehr da. Manuel ist nur nicht ein guter Trainer, sondern auch ein wunderbarer Mensch."

14 Uhr: Schneider weiter: "Huub Stevens hat sich gestern spontan bereiterklärt, für diese fünf Tage noch einmal einzuspringen."

14.01 Uhr: Schneider: "In ganz besonderer Weise ist die Truppe gefordert."

14.03 Uhr: Huub Stevens: "Erst einmal Glück auf an alle. Ich habe heute Morgen noch mit Manuel gesprochen. Ich hoffe, dass er von dieser Situation lernen kann und wünsche ihm alles Glück. Wir haben zwei Spiele hier - ich werde nicht viel ändern an den Trainingseinheiten und am Trainerstab. Ich glaube, dass der gut ist. Ich nehme nur Mike Büskens mit als altgedienten Co-Trainer. Wir versuchen, die Köpfe freizumachen. Die Freude muss zurückkehren in die Mannschaft. Es wird nicht einfach sein, das hinzukriegen. Aber wir haben unsere Methoden dafür und die versuchen wir, in die Mannschaft zu stecken."

14.05 Uhr: Schneider: "Wir haben gestern nicht entschieden, weil die Entscheidung bis zum Abend nicht getroffen war. Warum heute keine Lösung bis Saisonende? Die Entscheidungsfindung ist noch nicht abgeschlossen. Selbst wenn das so gewesen wäre - es gibt das Hygienekonzept des DFL. Sie brauchen zwei negative Coronatests."

14.06 Uhr: Stevens: "Du weißt, das blau-weiße Herz schlägt noch immer. Wenn der Verein in die Bredouille kommt, kann man nicht Nein sagen." Und nur zwei Spiele oder doch länger? "Lasst Euch überraschen."

14.07 Uhr: Stevens: "Du musst die Köpfe freibekommen. Man braucht ein Erfolgserlebnis. Lasst uns hoffen, dass das ganz schnell kommt."

14.08 Uhr: Stevens zur Frage, was seine Frau gesagt habe: "Frohe Weihnachten!" Und er lacht.

14.09 Uhr: Schneider auf die Frage, welches Profil der neue Trainer erfüllen soll: "Der ganze Fokus gilt den zwei Spielen. Wenn die gespielt sind, werden wir uns dazu äußern."

14.10 Uhr: Schneider: "Es geht nicht um mich, es geht um den Verein. Es ist irrelevant, ob ich Druck habe."

14.11 Uhr: Schneider über die Gespräche mit dem Aufsichtsrat: "Wir haben intern in aller Offenheit, extern in aller Vertraulichkeit kommuniziert. Es ist alles andere als eine leichte Situation, weil sie keine Gewissheit haben, dass die Entscheidung richtig sein wird."

14.13 Uhr: Schneider: "Ich habe meinen Rücktritt NICHT angeboten. In so einer Situation rennt man nicht davon. Wenn der Aufsichtsrat sagt, dass ich nicht mehr der Richtige bin, dann gehe ich nach Hause. Und im Bild-Interview habe ich gesagt, zu welchen Konditionen." Zur Info: Schneider würde kein Geld verlangen.

14.14 Uhr: Stevens: "Rönnow, Paciencia, Thiaw sind nicht dabei, Einsatz von Mascarell ist fraglich, aber eher unwahrscheinlich." Auch Uth fehlt nach wie vor.

14.15 Uhr: Stevens: "Ich habe zur Mannschaft gesprochen, habe mit dem Mannschaftsrat gesprochen und werde heute noch Einzelgespräche führen."

14.16 Uhr: Schneider zu einem möglichen Saisonziel Relegation statt Klassenerhalt - Frage von Sky-Reporter Dirk große Schlarmann: "Lieber Dirk, die Frage ist doch nicht dein Ernst, oder? Relegation beinhaltet doch Klassenerhalt."

14.18 Uhr: Stevens: "Über die Trainersuche werde ich nicht in der Öffentlichkeit reden. Es ist eine Frechheit, dass geschrieben wird, dass ich Namen in die Öffentlichkeit gebracht habe. Wenn ich einen Namen genannt habe, werde ich den nie nach außen bringen."

14.21 Uhr: Stevens umgeht die Frage, ob Nabil Bentaleb zurück zur Mannschaft rückt. "Es geht nicht um Einzelspieler."

14.22 Uhr: Stevens über seine Motivation: "Ich brenne!" Und er lacht.

14.23 Uhr: Stevens über die Arbeit im Aufsichtsrat: "Ich verrate das nicht."

14.24 Uhr: Schneider: "Naldo und Onur Cinel bleiben beide Bestandteil des Trainerteams."

14.25 Uhr: Stevens: "Die Null muss stehen - dann habt ihr wieder etwas zu schreiben. Wäre nicht schlecht, wenn das wieder so wäre. Dann brauchst du nur ein Tor, um zu gewinnen."

14.26 Uhr: Stevens: "Manuel war sehr angefasst. Er wollte etwas erreichen auf Schalke, das wird ihm dann genommen."

14.27 Uhr: Und dann ist die Pressekonferenz beendet.

