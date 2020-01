Schalke: So lange fehlen Stambouli, Sané und McKennie

Drei Defensivspieler, drei Verletzungen: Benjamin Stambouli fehlt dem Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 seit Oktober, Salif Sané seit Anfang November, Weston McKennie seit Dezember. Wäre das Trio fit, hätte Schalke nicht Jean-Clair Todibo vom FC Barcelona ausleihen müssen. Doch wie lange fallen sie noch aus?

Schalke hofft auf baldige Stambouli-Rückkehr

Trainer David Wagner klärte bei der Pressekonferenz am Tag vor dem Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach (Freitag, 20.30 Uhr/ZDF und DAZN) auf.

Benjamin Stambouli: Der Franzose, dessen Vertrag am Saisonende ausläuft, hatte sich im Revierderby gegen Borussia Dortmund (0:0) schwer am Fuß verletzt. Eigentlich hatte Wagner gehofft, Stambouli sogar noch im Jahr 2019 wieder einsetzen können, nun ist eine Rückkehr nicht kurzfristig in Sicht. „Es wird weitere turnusmäßige Untersuchungen geben. Dann wird er, wenn es möglich ist, das Lauftraining, das er gestartet hatte, wieder aufnehmen können. Wir hoffen, dass er Ende Februar wieder zur Verfügung steht. Sind die Bilder aber nicht so gut, muss man gucken.“

Sané braucht noch, McKennie bald eine Alternative

Salif Sané: Der Innenverteidiger verletzte sich beim 3:2-Sieg in Augsburg Anfang November schwer. Schalke gab die Ausfallzeit mit drei bis vier Monaten an. Es werden nun mindestens vier Monate. „Er liegt mit allem, was er gemacht hat, im Zeitplan. Er läuft sogar schon wieder auf einem Laufband mit Gewichtsminimierung. Das geht relativ problemlos. Der Fahrplan, dass er im März einsatzfähig ist, kann aufrechterhalten werden.“

Weston McKennie: Er hatte sich an der Schulter verletzt - er ist an Übungen mit dem Ball schon längst wieder beteiligt, solange es nicht um Zweikämpfe geht. In der kommenden Woche, so Wagner, könne der US-Amerikaner ins Teamtraining integriert werden. „Für Hertha BSC ist er eine echte Alternative - wobei ich offen lassen, ob für das Meisterschafts- oder das DFB-Pokalspiel“, erklärt Wagner.