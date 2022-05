FC Schalke 04 Schalke: So läuft der Samstag bis zum Aufstiegs-Endspiel

Gelsenkirchen. Schalke 04 kann am Samstag, 7. Mai, die Rückkehr in die Bundesliga perfekt machen. So läuft für Profis, Fans, Feuerwehr und Polizei der Tag.

Schon an diesem Samstag könnte es so weit sein: Der FC Schalke 04 bekommt die Chance, nach nur einem Jahr in die Fußball-Bundesliga zurückzukehren. Voraussetzung ist ein Sieg im letzten Heimspiel der Saison gegen den FC St. Pauli (20.30 Uhr/Sport 1 und Sky). Möglich machte es der 1:2-Ausrutscher des Konkurrenten Darmstadt 98 in der NRW-Nachbarschaft bei Fortuna Düsseldorf.

Doch wie läuft der mögliche Aufstiegs-Tag in Gelsenkirchen?

Schalke-Fans

Besondere Fan-Aktionen rund um das Spiel sind nicht geplant - die Schalker gingen die Planung fürs Wochenende demütig an, wollten nicht suggerieren, dass sie mit einem Ausrutscher von Darmstadt 98 rechnen. Die Tageskassen öffnen nicht, die Veltins-Arena ist längst ausverkauft, über 62.000 Besucher kommen, darunter etwa 6.000 Anhänger des FC St. Pauli. Ohne Ticket anzureisen ist nicht empfehlenswert. Dennoch ist natürlich zu erwarten, dass die Gelsenkirchener Kneipen vor dem Spiel wesentlich voller sein werden als sonst - und der Verkehr in der Stadt zusammenbricht, wenn Schalke um 22.20 Uhr als Aufsteiger feststehen sollte.

Viele Fans dürften deutlich früher anreisen. Wie üblich setzt die Bogestra Sonder-Straßenbahnen ein, die Polizei dürfte empfehlen, auf der Autobahn A2 nicht nur die Ausfahrt "Gelsenkirchen-Buer", sondern auch die Ausfahrt "Herten" zu benutzen.

Polizei, Feuerwehr und Stadt sind vorbereitet

Polizei, Feuerwehr und der Kommunale Ordnungsdienst (KOD) haben sich abgestimmt. „Die Polizei ist bei der Fußballbegegnung zwischen dem FC Schalke 04 und FC St. Pauli mit ausreichend Kräften vor Ort“, heißt es aus dem Gelsenkirchener Polizeipräsidium. Der mögliche Aufstieg in die Bundesliga und daraus resultierende Jubelfeiern seien in die Einsatzplanung eingeflossen. Berufs- und Freiwillige Feuerwehr übernehmen mit einem 14-köpfigen Team den Brandsicherheits-Wachdienst, 70 weitere Kräfte unterstützen den Sanitätsdienst. Drei Notärzte stehen bereit. Der KOD hat angekündigt, in der ganzen Stadt verstärkt auf Streife zu gehen.

Schalke-Profis

Die Profis zogen sich nach dem Abschlusstraining am Freitag in ihr Mannschaftshotel zurück, verbrachten die Nacht dort in aller Ruhe. Nach dem gemeinsamen Frühstück ist laut Trainer Mike Büskens eine "kleine Aktivierung" geplant, um die lange Zeit bis zum Anpfiff zu überbrücken. Das bedeutet, dass die Mannschaft lange spazieren geht oder leicht auf dem Rasen trainiert.

Nach dem Mittagessen ziehen sich die Profis auf ihre Zimmer zur Mittagsruhe zurück. Kommunikation der Spieler über die Sozialen Netzwerke ist nicht zu erwarten, schon während der Woche hatten die Schalker sämtliche Interviewtermine abgesagt, um die Spielvorbereitung nicht zu stören. Nach dem gemeinsamen Kaffeetrinken und letzten Einzelgesprächen geht es gegen 18 Uhr mit dem Bus Richtung Arena. Zu erwarten ist, dass der Bus bereits auf dem Arenaring kaum noch vorankommen wird.

Mannschaftsintern ist keine Aufstiegsparty geplant, entschieden wird spontan. Zu erwarten wäre eine lange Feier mit den Fans auf dem Rasen, anschließend eine interne in einem VIP-Raum der Arena. Dort treffen sie sich ohnehin nach jedem Spiel.

Eurofighter sind da - Programm vor dem Spiel

Zum Silber-Jubiläum sind fast alle Spieler des Eurofighter-Kaders, der 1997 den Uefa-Pokal gewann, zu Gast in der Arena. Die Spieler um Marc Wilmots und Jahrhundert-Trainer Huub Stevens werden vor dem Spiel auf dem Rasen begrüßt. Zwei werden dann fehlen: Kapitän Olaf Thon (Corona) und Mike Büskens, der die Profis auf das St.-Pauli-Spiel vorbereitet. Die S04-Fans werden die Hymne der 1997er singen: "Wir schlugen Roda, wir schlugen Trabzon, wir schlugen Brügge sowieso, Valencia, Teneriffa, Inter Mailand, das war 'ne Show."

Die Wettervorhersage für Gelsenkirchen

Jacken sind nicht nötig, warme 20 Grad angesagt - allerdings soll es überwiegend bedeckt bleiben, auch Sprühregen zwischendurch wird nicht ausgeschlossen.

Die TV-Übertragung

Wer kein Ticket ergattert hat, kann auf zwei Wegen das Spiel im TV verfolgen - im Free-TV überträgt Sport 1, im Pay-TV Sky. Olaf Thon sollte die Partie live als Co-Kommentator von Sport 1 begleiten - das fällt nun aus.

