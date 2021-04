Schalke 04 Schalke: So kann der Abstieg heute in Bielefeld vermieden werden

Gelsenkirchen. Heute kann Schalke 04 in Bielefeld absteigen. Doch S04 hat die Möglichkeit, das wohl Unvermeidbare noch ein wenig aufzuschieben.

Am späten Samstagnachmittag war die Aufbruchstimmung beim FC Schalke 04 schon wieder dahin. Mit 0:4 gingen die Königsblauen beim SC Freiburg unter, der Abstieg in die 2. Bundesliga ist nur noch eine Frage der Zeit. Dabei war die Erleichterung gut eine Woche zuvor noch deutlich spürbar. Nach zuvor zwölf Spielen in Serie ohne Sieg konnte Schalke 04 gegen den FC Augsburg mal wieder eine Begegnung in der Fußball-Bundesliga gewinnen. Für Trainer Dimitrios Grammozis war es das erste Erfolgserlebnis seit seiner Amtsübernahme.

Und obwohl es für den Tabellenletzten aus Gelsenkirchen erst der zweite Sieg im 28. Saisonspiel war, sagte der Trainer im Anschluss: „Dieses Gefühl nach dem Spiel war unbeschreiblich. Es war ein bisschen so, als wenn man das erste Mal verliebt ist. Das war ein Sieg des Willens und der Leidenschaft.“

Schalke braucht Punkte gegen Bielefeld - sonst ist der Abstieg perfekt

Doch schon eine Woche später ist die Stimmung ganz anders. "Das war einfach schlecht", resümierte Torwart Ralf Fährmann. Und das führt zu folgender Konstellation am 30. Spieltag, der am Dienstag und Mittwoch ausgetragen wird: Verliert Schalke 04 am Dienstagabend (20.30 Uhr/Sky) bei Arminia Bielefeld, steht der Abstieg des Traditionsvereins fest.

Mehr News und Hintergründe zu Schalke 04:

Bei vier ausstehenden Spielen hätte Schalke dann 13 Zähler Rückstand auf den Relegationsplatz, während noch zwölf Punkte vergeben wird. Spielt Schalke unentschieden, hängt ein Abstieg heute Abend vom 1. FC Köln ab. Denn damit Schalke rechnerisch noch gerettet werden kann, müssten die Kölner vier ihrer fünf verbleibenden Partien verlieren, nur gegen Hertha BSC müssten sie gewinnen. Wichtig für Schalke wäre dementsprechend, dass Köln gegen RB Leipzig verliert.

Ratlos: Schalke Kapitän Sead Kolasinac. Foto: firo

Bei Schalker Unentscheiden gegen Bielefeld kommt es auf den 1. FC Köln an

Tritt dieser Fall ein: Spielt Schalke also Unentschieden in Bielefeld und der 1. FC Köln verliert gegen RB Leipzig wäre in Schalker Abstieg vorerst aufgeschoben. Dann jedoch müsste Hertha BSC alle verbliebenen Partien nach Ende der Mannschafts-Quarantäne verlieren - und Schalke alle gewinnen.

Ein Schalker Sieg allerdings würde den Schalker Abstieg gegen Bielefeld vorerst verhindern. (fs)