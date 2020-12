Schalke: So geht es für die Profis nach dem Pokalspiel weiter

Gelsenkirchen. Schalke 04 trifft an diesem Dienstag im DFB-Pokal auf den Regionalligisten Ulm 1846. Für Huub Stevens ist es das 307. Spiel als Schalke-Trainer.

Seinen listigen Humor hat Huub Stevens auch mit 67 Jahren nicht verloren. Ist sein 307. Spiel als Trainer der Königsblauen an diesem Dienstag wirklich sein letztes? Bei dieser Frage lachte der Niederländer, weil er genau weiß, dass er seinen Abschied auf der Bank gibt. Aber so klar sagte er das nicht: „Wenn du so bist wie ich, dann bist du nie raus.“ Stevens ist in den vergangenen 25 Jahren mit Schalke durch Europa gereist, hat Titel gewonnen, bittere Tränen vergossen. Sein letztes Spiel als Trainer aber findet ohne Zuschauer statt, ohne große Emotionen. Es ist ein Pokal-Zweitrundenspiel gegen den Regionalligisten SSV Ulm 1846 (18.30 Uhr/Sky).