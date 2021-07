Knappenschmiede Schalke siegt dank eines Tores von Daniel Kyerewaa in Vreden

Vreden. In ihrem ersten Spiel der Vorbereitung auf die Regionalliga 2021/22 siegen die U-23-Fußballer des FC Schalke 04 mit 1:0 bei der SpVgg Vreden.

Nur einen Tag nach ihrem Trainingsauftakt haben die U-23-Fußballer des FC Schalke 04 auch schon ihr erstes Testspiel der Saisonvorbereitung absolviert. Erfolgreich, wenn auch nicht schön. Mit 1:0 (1:0) hat sich der Gelsenkirchener Regionalligist am Samstagnachmittag beim Oberligisten SpVgg Vreden durchgesetzt.

Trainer Torsten Fröhling bot im Hamaland-Stadion von seinen sechs externen neuen Spielern fünf in der Startelf auf und stattete Routinier Sven Mende (27) aus, der mit Jimmy Kaparos die Doppel-Sechs bildete. Drei Neue standen mit Henning Matriciani in der Viererkette – Lukas Frenkert rechts, Joey Müller links und Julius Schell links in der Innenverteidigung, – und Mateo Aramburu war der Ein-Mann-Sturm.

Vredens Nicolas Ostenkötter trifft zweimal den Pfosten

Das Schalker U-23-Team erwischte im Münsterland einen Traumstart und schaffte bereits in der vierten Minute das 1:0 – klasse herausgespielt und letztlich astrein von Mateo Aramburu vorbereitet. Daniel Kyerewaa brauchte nur noch Vredens Keeper Ricardo Ottink zu umkurven und zu vollenden.

Allerdings waren es in der Folge vor allem die Oberliga-Kicker, die in der Offensive Akzente setzten, während sich die Königsblauen zahlreiche Fehler leisteten und immer wieder Abstimmungsprobleme hatte, was zum jetzigen Zeitpunkt nicht verwunderlich ist. Und: Der Ausgleich zur Pause wäre nicht unverdient gewesen. Allerdings köpfte Maximilian Hinkelmann knapp vorbei, während Nicolas Ostenkötter kurz vor dem Halbzeitpfiff den Pfosten traf.

Schalke-Trainer Torsten Fröhling wechselt zur zweiten Halbzeit siebenmal

Zur zweiten Hälfte veränderte Torsten Fröhling seine Mannschaft auf sieben Positionen. Und die neue Schalker U-23-Elf geriet schnell zweimal in Gefahr. Zunächst klärte Julius Schell gegen Maximilian Hinkelmann in höchster Not (47.), ehe Felix Wienand den Ball nach dem Schuss von Nicolas Ostenkötter parierte (50.).

Schalkes Jimmy Kaparos, der in der zweiten Halbzeit Kapitän war, wird von Vredens Bernd Verwohlt (Nummer 30) zu Fall gebracht. Foto: Biene Hagel

In der Folge blieb diese Partie eine, in der der Unterhaltungswert nicht sehr hoch war. Dennoch: Für beide Mannschaften gab es jeweils noch eine Möglichkeit, einen Treffer zu erzielen. Marouane Balouk verpasste nach Vorarbeitet von Mateo Aramburu das 2:0, weil ihm Vredens Bernd Verwohlt den Ball noch vom Fuß spitzelte (65.), während auf der anderen Seite einmal mehr der Pfosten den Ausgleich für die Mannschaft von Trainer Engin Yavuzaslan verhinderte. Wieder nach einem Schuss von Nicolas Ostenkötter (77.).

Tor: 0:1 Daniel Kyerewaa (4.).

FC Schalke 04 U 23: Zadach (46. Wienand) - Frenkert, Matriciani (46. Scheller), Schell, Müller (46. Ezeh) - Mende (46. Maden), Kaparos - Krasniqi (46. Fehler), Kyerewaa (46. Balouk), Scienza (46. Krasniqi) - Aramburu.

