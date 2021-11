Schalke: Sidi Sané setzt Schlusspunkt gegen den FC Utrecht

Gelsenkirchen. Schalkes U-19-Fußballer gewinnen ihr Testspiel gegen den FC Utrecht mit 4:0. Norbert Elgert setzt 23 Spieler ein. Yannik Tonje trifft zweimal.

Nach zuletzt zwei Spielen in der A-Junioren-Bundesliga ohne Sieg – 0:4 bei Borussia Dortmund sowie am vergangenen Sonntag 2:2 gegen den FC Viktoria Köln – haben die U-19-Fußballer des FC Schalke 04 ihr Testspiel gegen den FC Utrecht mit 4:0 (1:0) gewonnen. „Das Ergebnis hört sich so an, als wäre unser Gegner nicht gut gewesen, jedoch war das Gegenteil der Fall“, sagt Schalkes U-19-Chef-Trainer Norbert Elgert auf knappenschmiede.de. Den Niederländern habe allerdings im Abschluss gegen Luis Rödel und Dan Rose die nötige Entschlossenheit gefehlt.

Nach einer etwas zögerlichen Anfangsphase waren die Königsblauen die Mannschaft, die mehr Zug zum Tor und mehr Ballbesitz hatte. Und in der elften Minute fiel auch das 1:0. Louis Köster bediente Yannik Tonye, der aus kurzer Distanz einschob. Zwar ließen die Schalker im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit nicht nur einen Elfmeter aus, schraubten das Ergebnis nach der Pause aber doch hoch. Evan Rotundo erhöhte nach Vorarbeit von Semin Kojic auf 2:0, Yannik Tonye traf zum 3:0, und Sidi Sané setzte mit dem 4:0 den Schlusspunkt.

Norbert Elgert: „Das Spiel hat seinen Zweck zu 100 Prozent erfüllt“

„Das Spiel hat seinen Zweck zu 100 Prozent erfüllt. Wir konnten den Jungs, die normalerweise nicht so viel Spielpraxis bekommen, Einsatzzeit geben und gleichzeitig die anderen Jungs im Wettkampfrhythmus halten“, sagte Norbert Elgert, der 23 Spieler mitwirken ließ. Erstmals nach seiner langen Pause war auch wieder der vom FSV Mainz 05 gekommene Innenverteidiger Nicholas Engels dabei und kam auf einen 20-Minuten-Einsatz.

Tore: 1:0 Yannik Tonye (11.), 2:0 Evan Rotundo (49.), 3:0 Yannik Tonye (70.), 4:0 Sidi Sané (80.).

FC Schalke 04 U 19: Rödel (60. Rose) - Milic (74. Weichert), A. Mfundu (60. Klein, 81. Guzy), Lipp (60. Engels, 81. Aliu), Lanfer (74. Anubodem) - Tonye (74. Hansen), Rotundo (74. Sané), Özat (74. Topp) - Kojic (74. Gyamfi), Köster (60. Cabrera), Korytowski. (AHa)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Schalke 04