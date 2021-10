Schalke: Sidi Sané eröffnet U19-Torfestival gegen Wuppertal

Gelsenkirchen. Die Schalker U-19-Fußballer triumphieren mit 8:0 gegen den Wuppertaler SV und gehen am Sonntag als Spitzenreiter in das Top-Spiel beim BVB.

Nach dem 2:1 von Borussia Dortmund beim DSC Arminia Bielefeld am Samstag haben die U-19-Fußballer des FC Schalke 04 am Sonntag nachgelegt und werden als Spitzenreiter ins Top-Spiel am kommenden Sonntag (24. Oktober, 11 Uhr) beim BVB gehen. Die Mannschaft von Trainer Norbert Elgert setzte sich im Parkstadion mit 8:0 (3:0) gegen den Wuppertaler SV durch.

Im Vergleich zum 2:2 vor zwei Wochen bei Bayer 04 Leverkusen veränderte Norbert Elgert seine Mannschaft auf drei Positionen: Justin Treichel stand für Dan Rose im Tor, und Ngufor Anubodem sowie Emmanuel Gyamfi rückten für Louis Köster und Juan Cabrera in die königsblaue Startelf.

Keke Topp trifft von Vorarbeit von Mattes Hansen zum Schalker 2:0

Um es vorwegzunehmen: Die Qualität, die die beiden Mannschaften unterschied, war riesig. Und den Schalkern spielte in die Karten, dass sie schon nach acht Minuten in Führung gingen. Nach einem Ballgewinn im Mittelfeld marschierte Bogdan Shubin, spielte dann einen Querpass, den Sidi Sané zum 1:0 nutzte. Nur sechs Minuten später hieß es 2:0 – wieder nach einem Ballgewinn. Mattes Hansen hatte sich das Spielgerät erobert und Keke Topp bedient. Der Mittelstürmer ließ noch einen Wuppertaler aussteigen und schoss dann platziert aus 14 Metern ins lange Eck.

Apropos Wuppertal: Von den A-Junioren aus der Schwebebahnstadt war nicht viel zu sehen. Ohne den einen oder anderen Rückpass seiner Vorderleute wäre Schalkes Keeper Justin Treichel wohl langweilig geworden. Einen einzigen Schuss gab der WSV-Nachwuchs im ersten Abschnitt ab, und zwar in der 18. Minute durch Luca Gonzales Dantes. Der Ball hatte Mühe, nicht über den Fangzaun hinterm Schalker Tor zu fliegen.

Wuppertals Torwart Joel Nickel verhindert Schlimmeres

Es hätte zur Pause auch schon 4:0 oder 5:0 stehen können, weil die königsblauen A-Junioren immer wieder energisch draufgingen, aber auch einige Male an Wuppertals Torwart Joel Nickel scheiterten, der Schlimmeres verhinderte. Nach einem Schuss Bogdan Shubin ließ er den Ball jedoch nach vorne abprallen, so dass Emannuel Gyamfi zum 3:0 abstauben konnte.

Nach der Pause spiegelte sich die Überlegenheit des Elgert-Teams dann auch in den Zahlen deutlicher wider. Mit seinem zweiten Treffer, einem 16-Meter-Schuss, erhöhte Emmanuel Gyamfi auf 4:0, ehe auch Sidi Sané sein zweites Tor schaffte. Er traf vom Elfmeterpunkt, nachdem er von Marvin Brüggehoff gefoult worden war.

Semin Kojic beendet das Spiel mit einem Doppelpack zum 8:0

Schließlich erhöhte Keke Topp – ebenfalls mit seinem zweiten Treffer und wieder nach Vorarbeit von Mattes Hansen – auf 6:0, ehe sich der vierte Schalker als zweimaliger Torschütze auszeichnete. Semin Kojic, der für Sidi Sané gekommen war, köpfte direkt nach seiner Einwechslung das 7:0 und schloss eine tolle Einzelleistung mit dem Treffer zum 8:0-Endstand ab.

So haben sie gespielt:

Tore: 1:0 Sidi Sané (8.), 2:0 Keke Topp (14.), 3:0, 4:0 Emmanuel Gyamfi (31., 55.), 5:0 Sidi Sané (72., Foulelfmeter), 6:0 Keke Topp (79.), 7:0, 8:0 Semin Kojic (83., 88.).

FC Schalke 04 U 19: Treichel - Anubodem, Aliu (78. A. Mfundu), Weichert, Guzy - Hansen - Campanile (75. Cabrera), Shubin - Sané (83. Kojic), Topp, Gyamfi (66. Tonye).

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Schalke 04