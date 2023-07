Schalke setzt auf Simon Terodde als neuen Kapitän

Gelsenkirchen. Schalke 04 hat einen neuen Kapitän. Trainer Thomas Reis setzt auf einen erfahrenen Spieler - der vor kurzem noch vor dem Abschied stand.

Schalke 04 hat einen neuen Kapitän: Der Zweitligist wird mit Torjäger Simon Terodde als Spielführer in die neue Saison gehen - das teilte der Klub am Freitag mit. Seine Stellvertreter sind in dieser Reihenfolge Marcin Kaminski, Dominick Drexler und Ralf Fährmann. So hat es Trainer Thomas Reis vor der Generalprobe gegen den FC Twente am Samstag bestimmt. „Simon hat es im vergangenen Jahr gut gemacht und rückt nun auf, da Danny sein Amt zur Verfügung gestellt hat", erklärte Reis. "Alle vier Kandidaten wurden aus der Mannschaft heraus gewählt, ich habe dann die Reihenfolge festgelegt.“

Dabei hatte Terodde vor kurzem noch vor dem Abschied gestanden, der Vertrag des 35-Jährigen sollte nicht verlängert werden - doch dann kam es nach dem Abstieg aus der Bundesliga doch anders. Nun geht Terodde als wichtiger Führungsspieler in die kommende Spielzeit. Die Rolle musste neu besetzt werden, nachdem der bisherige Kapitän Danny Latza entschieden hatte, die Binde abzugeben - dies hatte er im Trainingslager seinen Mitspielern und den Verantwortlichen mitgeteilt.

Viele Schalker Spieler sollen Verantwortung tragen

Er hatte in der vergangenen Saison kaum Einsatzzeiten gehabt und dürfte auch in Zukunft nur eine Nebenrolle im Schalker Mittelfeld spielen. In Simon Terodde setzt Trainer Reis nun auf einen der erfahrensten Spieler. Als sonstige Kandidaten hatten stets Fährmann - der allerdings noch immer verletzt ausfällt - und Drexler gegolten - aber auch Zugang Ron Schallenberg wurde gehandelt.

Sie alle aber werden auch gefordert sein, sich einzubringen: „Wichtig ist mir, dass wir wie im vergangenen Jahr die Verantwortung auf mehreren Schultern verteilen werden", sagt Trainer Reis. "Es gibt zwar einen, der die Binde trägt, aber es gibt in jedem Spiel viele kleine Situationen, in denen jeder seiner Verantwortung auf dem Platz gerecht werden muss.“ Das gilt insbesondere auch für den Mannschaftsrat - zu dem zusätzlich zu den vier Kapitänen Michael Langer und Henning Matriciani gehören. (fs)

