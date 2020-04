Schalke: Serdar soll verlängern - Interesse aus England?

Gelsenkirchen. Bis 2022 ist Suat Serdar noch an Schalke gebunden. Geht es nach den Gelsenkirchenern soll der Nationalspieler auch darüber hinaus bleiben.

Fußball-Bundesligist Schalke 04 plant, den bis 2022 datierten Vertrag mit Suat Serdar vorzeitig zu verlängern. Wie der "kicker" berichtet, soll sich der deutsche Nationalspieler bis 2024 an den Verein binden. Zudem soll eine möglichst hohe Ausstiegsklausel im Vertrag verankert werden.

Auch das Gehalt des zentralen Mittelfeldspielers soll im Zuge einer Verlängerung angehoben werden. Trotz der anhaltenden Corona-Krise, die auch Königsblau hart trifft, sollen schon erste Absichtserklärungen ausgetauscht worden sein. "Wir wünschen uns, dass er Schalke noch deutlich länger erhalten bleibt", sagte Sportvorstand Jochen Schneider bereits vor einigen Tagen.

Schalkes Suat Serdar wohl in der Premier League begehrt

Leistungsträger Serdar soll langfristig an den Verein gebunden werden, denn an Interessenten dürfte es nicht mangeln. Nach Informationen der "Bild" sollen nämlich gleich mehrere Klubs aus der englischen Premier League ein Auge auf Serdar geworfen haben. Sollte der 23-Jährige eine Verlängerung ablehnen, würde man demnach in Gelsenkirchen einen Verkauf in Betracht ziehen.

Ein Verbleib wäre den Verantwortlichen auf Schalke allerdings wohl eindeutig lieber. Serdar zählt in der laufenden Saison zu den wichtigsten Spielern in der Mannschaft von Trainer David Wagner. Obwohl er acht Spiele verletzungsbedingt fehlte, ist der Mittelfeldspieler mit sieben Treffern der Top-Torschütze der Schalker. Darüber hinaus führt Serdar seine Mitspieler in den Kategorien Tacklings (2,8 pro Spiel) und Dribblings (2,7 pro Spiel) an, ligaweit belegt er hierbei jeweils Rang sechs.

Nachdem der 23-Jährige sich wochenlang mit einer Sprunggelenkverletzung herumplagen musste, setzte ihn kurz vor der Einstellung des Spielbetriebs ein Zehenbruch außer Gefecht. Sollte der Ball in der Bundesliga bald wieder rollen, dürfte Serdar allerdings wieder eine Option sein.