Schalke: Sehnsucht nach neuen Gesichtern im Aufsichtsrat

Gelsenkirchen. Wichtiges Wochenende für Schalke: Am Samstag spielen die Profis in Bremen, am Montag endet die Bewerberfrist für Aufsichtsräte. Ein Kommentar.

Dem FC Schalke 04 steht ein wichtiges Wochenende bevor – wieder einmal. Und das hat diesmal nicht nur sportliche Gründe. Am Montag endet die Bewerbungsfrist für die Mitglieder, die sich am 13. Juni bei der Jahreshauptversammlung in den Aufsichtsrat wählen lassen wollen. Fünf von elf Posten werden dort im Sommer neu vergeben.