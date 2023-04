Schalke: Schwieriger Spagat zwischen Glauben und Planen

Gelsenkirchen. Schwierige Aufgabe für den FC Schalke 04: Der Glaube an den Klassenerhalt und die Planungen für die Zweite Liga kollidieren. Ein Kommentar.

Die Verantwortlichen des FC Schalke 04 werden nicht müde zu betonen, dass sie ganz fest an den Klassenerhalt in der Bundesliga glauben, sie bemühen sich darum, sämtliche Nebengeräusche so gut es geht auszublenden, auf Fragen zur Zukunft kaum einzugehen. Verwerflich ist das alles nicht. Wer würde an Stelle von zum Beispiel Sportvorstand Peter Knäbel nicht auf diese Art handeln?