Fuente Alamo. Schalke-Torwart Markus Schubert ist aufgrund eines Infekts nicht mit der Mannschaft angereist. Er musste am Samstag nach Alicante fliegen.

Schalke: Schubert trifft verspätet im Trainingslager ein

Schalkes Torwart Markus Schubert ist am Samstag mit knapp einem Tag Verspätung im Trainingslager im spanischen Fuente Alamo eingetroffen. Der 21-Jährige war am Freitag aufgrund eines Infekts nicht gemeinsam mit der Mannschaft angereist, um eine Ansteckung der anderen Spieler zu verhindern. Am Samstagvormittag flog Schubert aber nach Spanien nach und traf kurz vor Mittag im Trainingslager in Fuente Alamo ein. Schubert war seine Erkältung aber noch anzumerken.

Auch Schalke-Stürmer Burgstaller landet in Alicante

Im Gegensatz zur Schalker Mannschaft, die am Freitag direkt von Düsseldorf nach Murcia flog, musste Schubert nach Alicante fliegen, das etwa 120 Kilometer vom Schalker Trainingslager entfernt liegt - die Königsblauen holten ihn mit dem Auto ab.

Am Abend muss Schalke noch einmal einen Fahrer nach Alicante schicken, da dann Guido Burgstaller dort landen wird. Der Österreicher war ebenfalls erkältet und verzichtete auf den Flug mit der Mannschaft: Er fliegt am Samstagabend von Wien nach Alicante.