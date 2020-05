Schalke: Schubert oder Nübel - Torwartdebatte ist zurück

Gelsenkirchen. Schalke-Torwart Markus Schubert patzte bei der 0:4-Klatsche im Derby in Dortmund. Sollte nun Alexander Nübel ins Tor zurückkehren?

Nun ist Roman Weidenfeller nicht der Torwart, auf dessen Meinung der FC Schalke 04 etwas gibt – aber am Tag nach der 0:4-Klatsche der Königsblauen bei Borussia Dortmund sagte der langjährige BVB-Torwart etwas, was wohl auch alle mit einem königsblauen Herz so sehen. „Schalke“, sagte Weidenfeller in der Sport1-Sendung „Doppelpass“, „hat extreme Probleme auf der Torhüterposition.“