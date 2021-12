Schalke: Schröder über Topspiel-Schwäche - "Bitte ändern!"

Gelsenkirchen. Schalke tritt am Samstag beim Tabellenführer FC St. Pauli an. Personalsorgen und eine negative Bilanz plagen die Königsblauen.

Rund um das Millerntor-Stadion in Hamburg ist an diesem Samstag nicht nur wegen des Zweitliga-Topspiels zwischen dem Tabellenführer FC St. Pauli und Schalke 04 (20.30 Uhr/Sport 1 und Sky) eine Menge los - direkt nebenan, auf dem Heiligengeistfeld, strömen die Einwohner der Stadt zum großen Volksfest Hamburger Dom. Für die Königsblauen könnte die Partie eine Achterbahnfahrt werden - und sie hoffen, dass sie sich am Ende gut fühlen.