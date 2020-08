Schalke: Schneider stärkt Trainer Wagner den Rücken

Längenfeld. Schalkes Trainer David Wagner ist nach einer langen Negativserie sehr umstritten. Im Trainingslager äußerte sich Sportvorstand Jochen Schneider.

Nein, alles läuft noch nicht glatt in dieser Vorbereitung. Am Sonntagmorgen ging es im Training der Bundesliga-Profis des FC Schalke 04 um Überzahlsituationen. Mal liefen sechs Stürmer auf zwei Verteidiger zu, dann fünf auf drei - undsoweiter. Ein Tor aber fiel selten. Am Spielfeldrand klatschte Trainer David Wagner. Er trieb die Profis an, gab Anweisungen, lautstark, ganz aktiv. Das war schon anders. Da war Wagner eher stiller Beobachter. In der malerischen Kulisse des Ötztals wirkt es so, als habe sich Wagner einen Ruck gegeben. Er kämpft um seine letzte Chance als Trainer der Königsblauen.