Schalke: Schneider schließt Tönnies-Hilfe nicht aus

Berlin/Gelsenkirchen. Hilft der ehemalige Aufsichtsrats-Chef Clemens Tönnies dem FC Schalke 04 in der aktuellen Krise? Sportchef Jochen Schneider bezieht Stellung.

Der Vorstand des FC Schalke 04 schließt nicht mehr aus, finanzielle Hilfe des ehemaligen Aufsichtsrats-Vorsitzenden Clemens Tönnies anzunehmen. „Ob es dazu kommt, ob er hilft oder nicht, das wird man sehen. Die Frage müssen wir intern beantworten“, sagte Sportchef Jochen Schneider am Sonntagmorgen in einer Sky-Talkshow.

Von Schneider gab es für Tönnies eine Menge Lob: „Clemens Tönnies hat überragende Verdienste um den FC Schalke 04. Er war Motor und Gesicht des Vereins - und es waren wahrlich nicht die schlechtesten Jahre. Mir kommt es in der Diskussion viel zu kurz, die Verdienste von ihm zu würdigen. Er leidet wie wir alle unter der Situation, er ist Schalker.“ Tönnies sei durch seine Firma Böklunder ohnehin noch Sponsor. Wie Tönnies in der Corona-Krise kritisiert wurde, fand Schneider überzogen: „Ich fand es nicht in Ordnung, wie er durchs Land getrieben wurde - als wäre er der Alleinverantwortliche für die Corona-Krise in Deutschland.“

Tönnies war nach 19 Jahren an der Spitze des Aufsichtsrats im Juni von seinem Amt zurückgetreten, um sich um sein Fleisch-Unternehmen zu kümmern, das in der Corona-Pandemie in eine Krise und in die Kritik geraten war. Auf Schalke war er längst nicht mehr unumstritten - die schwierige finanzielle Situation und der ausbleibende sportliche Erfolg wurde auch ihm angelastet. Zudem hatte er viele Fans mit einer rassistischen Äußerung verärgert. In mehreren Interviews hatte Tönnies nun angeboten, dem Verein zu helfen.

Schneider weiß: Scheitert Gross auf Schalke, ist das sein Aus

Schneider selbst lehnte am Tag nach der bitteren 0:3-Niederlage bei Hertha BSC einen Rücktritt weiter ab. Seit 30 Liga-Spielen wartet Schalke auf einen Sieg. „Es geht an allerletzter Stelle um mich. In dem Moment, in dem jemand sagt, Du bist nicht mehr der Richtige, ist das kein Problem“, sagte Schneider. Der Sportchef sagte zudem, wenn der neue Trainer Christian Gross scheitern und Schalke absteigen würde, wäre dies sein Aus: „Ja, das ist klar.“

Dass die Schalker kurzfristig einen Sportdirektor verpflichten wollen, der die neue Saison plant, bestritt Schneider nicht, sagte aber zu Gerüchten, es würde sich um Ebbe Sand handeln: „Ich bin der falsche Mann, um diese Frage zu beantworten.“

Jonjoe Kenny und Julian Korb auf Schalke im Gespräch

Zur Forderung von Stürmer Mark Uth, es müssten nach Sead Kolasinac (kommt auf Leihbasis vom FC Arsenal) noch weitere Spieler kommen, reagierte Schneider gelassen: „Ich sehe darin kein Problem. Mark ist ein toller Junge. Wir versuchen natürlich, die Mannschaft zu verstärken.“ Schalke sucht noch einen rechten Verteidiger und einen Stürmer. Kandidaten für die Abwehr-Position sind Jonjoe Kenny (FC Everton) und nach Bild-Angaben Julian Korb (vereinslos).