Schalke: Schneider hat Wunschkandidaten - die Zeit drängt

Gelsenkirchen. Auch Jahrhunderttrainer Huub Stevens kann nicht zaubern: Schalke unterlag Bielefeld mit 0:1. Doch wer wird der neue Trainer? Der Sportchef sucht.

Huub Stevens hat in den vergangenen 25 Jahren viel erreicht mit Schalke 04 – er hat den Uefa-Cup gewonnen, zweimal den DFB-Pokal, war mehrfach Derbysieger, Meister der Herzen 2001, der Held im Abstiegskampf 2019. Doch an der Aufgabe, die schlimmste Serie der Klubgeschichte zu beenden, scheiterte auch der Jahrhunderttrainer. Mit 0:1 (0:0) unterlag Schalke Arminia Bielefeld – in einem Spiel, das im Abstiegskampf vorentscheidenden Charakter hatte.