Schalke: Schiedsrichter-Wut überdeckt spielerische Mängel

Enttäuscht: Rodrigo Zalazar von Schalke 04 nach dem 1:1 in Bremen.

Bremen. Beim 1:1 in Bremen präsentierte sich Schalke leidenschaftlich. In der Offensive gab es aber viele Mängel - zum Beispiel eine schwache Passquote.

Nach einem Fußballspiel voller Wut und Emotionalität gab es beim FC Schalke 04 immerhin einen ganz ruhigen Moment. Am Spielfeldrand nahm Ehrenkapitän Olaf Thon, als Experte für Sport 1 anwesend, Trainer Dimitrios Grammozis in den Arm, sprach nach dem bitteren 1:1 (0:0) der Königsblauen bei Werder Bremen tröstende Worte. Der falsche Elfmeterpfiff von Schiedsrichter Tobias Stieler nach Intervention von Video-Assistent Christian Dingert hinterließ Spuren. „Uns wurde der Sieg vom VAR geraubt“, schrieb Torwart Martin Fraisl am Tag nach dem Spiel bei Instagram.