Schalke: Sané gegen Hofmann - ein Riesen-Duell mit Blessuren

Karlsruhe. Viele heiße Zweikämpfe lieferten sich beim 1:1 Schalke-Abwehrchef Salif Sané und KSC-Stürmer Philipp Hofmann. Was S04-Trainer Grammozis sagte.

Zum ersten Mal rasselten zwei Protagonisten des Zweitligaduells zwischen dem Karlsruher SC und Schalke 04 in der 13. Minute gegeneinander. Nach einem Schalker Freistoß stiegen S04-Abwehrchef Salif Sané und KSC-Stürmer Philipp Hofmann hoch und prallten zusammen. Sané stand knapp im Abseits, stieg aber trotzdem hoch und köpfte an die Latte - beide Profis mussten danach behandelt werden. Nicht zum einzigen Mal. 1:1 (1:1) stand es nach 90 Minuten - und auch das Duell Sané/Hofmann endete mit einem Unentschieden.

"Es war auf jeden Fall ein sehr gutes, sehr intensives Duell", sagte Schalkes Trainer Dimitrios Grammozis auf Nachfrage dieser Zeitung und ergänzte: "Beide Jungs werden mit einigen Blessuren nach Hause fahren. Keiner hat dem anderen etwas geschenkt - ob das nun Hofmann war oder Salif. Beide lagen zwei-, dreimal am Boden, mussten sich aufrappeln." Es waren harte, aber zu keiner Zeit unfaire Zweikämpfe - beide kamen ohne Gelbe Karte aus.

KSC-Stürmer Hofmann - ausgebildet auf Schalke

In den ersten 48 Minuten hatte Sané leichte Probleme mit dem in Schalkes Knappenschmiede ausgebildeten Hofmann. Der hatte zwei erstklassige Möglichkeiten - erst schoss er den Ball an den Pfosten (30.), in der 48. Minute löste er sich im Strafraum geschickt von seinem Gegenspieler, kam freistehend zum Kopfball, doch er war weder feste noch platziert genug. So ging Karlsruhes Torjäger diesmal leer aus.

Denn in weiten Teilen der zweiten Hälfte behielt Sané die Oberhand - er hatte am Ende auch 73 Prozent seiner Zweikämpfe für sich entschieden, Hofmann nur 37. Der 1,96 Meter große Sturm-Riese Hofmann foulte Sané viermal - der 1,98 Meter große Schalke-Riese kam ohne Foul aus.

Es überraschte etwas, dass der dauerangeschlagene Sané die Intensität über 90 Minuten durchhielt und nicht müde wurde. "Es war sehr wichtig, dass wir in Salif jemanden hatten, der dieser Physis von Hofmann entgegentreten konnte. Das hat er sehr, sehr gut gemacht", sagte Grammozis. Deshalb habe Sané seinen Platz in Schalkes Abwehr behauptet, und Malick Thiaw musste auf der Bank Platz nehmen. "Man erwartet, dass wir immer spielerische Lösungen finden. Aber es gibt viele Spiele in der Zweiten Liga, die muss man über die Körperlichkeit bestehen", erklärte Grammozis - so wie das am Samstag im Wildparkstadion.

Ob sich Sané und Hofmann in der kommenden Saison erneut begegnen, steht aber noch nicht fest - und ebenso wenig, welche Trikots sie dann tragen. Die Verträge der beiden "Riesen" bei ihren aktuellen Klubs enden am 30. Juni.