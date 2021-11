Schalke: Sané bricht Training ab - Coort weiter nicht da

Gelsenkirchen. Salif Sané musste am Dienstagnachmittag das Training des FC Schalke 04 abbrechen. Eine erneute Verletzung wäre ein bitterer Rückschlag.

Schrecksekunde beim Training des Fußball-Zweitligisten FC Schalke 04: Abwehrspieler Salif Sané (31), der gerade erst eine schwere Knieverletzung auskuriert hatte, musste das Training am Dienstagnachmittag abbrechen. Mit einem Golfcart wurde er vom Platz gefahren. Eine genaue Diagnose der Königsblauen stand am Dienstagabend noch aus, in einer ersten Stellungnahme sprachen sie von "muskulären Problemen".

Für Sané wäre eine erneute Verletzung ein bitterer Rückschlag - und für Schalke auch. Trainer Dimitrios Grammozis hatte sich schon auf eine weitere Alternative in der Verteidigung gefreut. Im Heimspiel gegen Darmstadt 98 (2:4) war Sané zu einem Kurzeinsatz gekommen.

Gar nicht anwesend beim Training war Torwarttrainer Wil Coort. Schon seit anderthalb Wochen weilt der Niederländer nicht in Gelsenkirchen. Im Darmstadt-Spiel sowie in den Trainingseinheiten wird er von Knappenschmiede-Torwarttrainer Christian Wetklo vertreten. Dahinter stecken nach Vereinsangaben private Gründe. Es ist nicht angedacht, dass Wetklo Coort dauerhaft ersetzt.

