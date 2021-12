Schalke sagt Trainingslager ab – Terodde und Itakura mit Corona infiziert

Gelsenkirchen. Eigentlich wären die Schalker am 3. Januar ins Trainingslager gereist. Der Zweitligist hat die Reise in die Türkei nun kurzfristig abgesagt.

Der FC Schalke 04 muss seine Wintervorbereitung umplanen. Kurzfristig hat der Fußball-Zweitligist sein geplantes Trainingslager im türkischen Belek abgesagt. Dazu hat sich die sportliche Leitung der Gelsenkirchener zusammen mit einem internen Krisenstab entschieden. Eigentlich wären die Gelsenkirchener am 3. Januar an die türkische Riviera gereist.

„Wir bedauern diese Entscheidung aus sportlicher Sicht sehr, weil wir die gemeinsame Zeit gerne genutzt hätten, um uns hochfokussiert auf die verbleibenden Spiele vorzubereiten“, erklärt Sportdirektor Rouven Schröder. „In den vergangenen Tagen mussten wir allerdings feststellen, dass die Risiken der Reise deutlich zugenommen haben und den möglichen Nutzen übersteigen. Wir müssen unserer Verantwortung gegenüber allen Mitarbeitern gerecht werden.“

Schalke: Simon Terodde und Ko Itakura mit Corona infiziert

Mannschaftsarzt Dr. Patrick Ingelfinger, der bei den Schalkern gleichzeitig auch der Corona-Beauftrage ist, hatte zuletzt intensiven Kontakt zu den zuständigen Behörden. "Resultat dieses Austausches war eine erneute Abwägung in den vergangenen 24 Stunden, die nun zur Absage geführt hat", heißt es in einer Mitteilung der Schalker.

Wie schnell man sich mit dem Virus infizieren kann, zeigen auch zwei neue Corona-Fälle im Lizenzspielerkader von Schalke 04. Sowohl Top-Stürmer Simon Terodde als auch Abwehrchef Ko Itakura wurden in den vergangenen Tagen positiv auf Covid-19 getestet und befinden sich in Isolation. Laut Vereinsangaben ist das Duo vollständig geimpft und sogar geboostert.

Schalkes Stürmer Simon Terodde. Foto: firo

Schalke-Sportvorstand Knäbel zur Absage des Trainingslagers: "Wollen Risiko so gering wie möglich halten"

"Unser Kader ist zu beinahe 100 Prozent vollständig geimpft und geboostert – ein sehr wichtiges Zeichen. Und dennoch kein Freifahrtschein, insbesondere mit Blick auf die Omikron-Variante", erklärt Sportvorstand Peter Knäbel. "Wir wollen das Risiko, dass sich Spieler, Staff oder andere Mitarbeiter mit Covid-19 infizieren, so gering wie möglich halten. Deshalb haben wir uns zur Absage entschieden."

Statt in Belek werden sich die Schalker nun auf dem heimischen Vereinsgelände am Berger Feld auf die verbleibenden 16 Spiele der Zweitligasaison vorbereiten. Das erste Pflichtspiel des Jahres 2022 steht am 16. Januar gegen Holstein Kiel an.

