Schalke sagt Köln-Test ab - diese Sorgen stecken dahinter

Kematen in Tirol. Am Mittwoch wollte Schalke 04 gegen Viktoria Köln spielen - doch der Test wurde abgesagt. Der Grund sind Personalsorgen. Doch: welche Sorgen?

Eigentlich wollte Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 am Mittwochabend sein nächstes Vorbereitungsspiel absolvieren. Um 18 Uhr sollte die Partie gegen den Drittligisten Viktoria Köln angepfiffen werden. Doch am Freitagabend, kurz nach der Rückkehr aus dem Trainingslager, sagten die Königsblauen den Test ab. "Grund für die Absage", teilte Schalke mit, "ist die personelle Situation." Elf Spieler fehlen. Was steckt dahinter?