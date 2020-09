Schalke: Rönnow ist da - neue Konkurrenz für Fährmann

Gelsenkirchen. Ein neuer Torwart für Schalke: Frederik Rönnow kommt von Eintracht Frankfurt und ersetzt Markus Schubert, der im Gegenzug zur Eintracht wechselt.

Manuel Baum wird Nachfolger von David Wagner beim Fußball-Bundesligisten Schalke 04 . Der bisherige U18-Coach beim DFB wird am Mittwoch offiziell als neuer Schalke-Trainer vorgestellt

Verstärkt wird der Trainerstab mit einem ehemaligen Spieler. Als Co-Trainer steht der Ex-Schalker Naldo künftig zur Verfügung. Das gaben die Königsblauen bekannt.

Guido Burgstaller wird Schalke 04 kurzfristig verlassen. Der Stürmer wechselt zum Zweitligisten FC St. Pauli.

Neu auf Schalke ist Frederik Rönnow. Der Torhüter kommt vom Ligarivalen Eintracht Frankfurt. Im Gegenzug wechselt Markus Schubert auf Leihbasis zu den Hessen.

Der Torwart-Tausch ist perfekt: Markus Schubert vom FC Schalke 04 wechselt zu Eintracht Frankfurt - im Gegensatz kommt Frederik Rönnow nach Gelsenkirchen wechseln. Die Vereinbarung gilt auf Leihbasis erst einmal für ein Jahr. Schuberts Vertrag bei den Königsblauen gilt noch bis zum 30. Juni 2023. Für Schalkes aktuellen Stammtorwart Ralf Fährmann bedeutet die Verpflichtung von Rönnow neue Konkurrenz.

Schalkes Sportvorstand Jochen Schneider begründet den Deal so: „Von diesem Tausch erhoffen wir uns einen positiven Effekt für alle Beteiligten: Der Luftwechsel wird Markus Schubert und Frederik Rönnow guttun. Beide freuen sich auf die neue Herausforderung.“ Rönnow sagte laut Schalke-Pressemitteilung: „Dass der Wechsel zu Schalke 04 geklappt hat, freut mich wirklich sehr. Ich möchte mich hier von meiner besten Seite zeigen und mit dem Klub erfolgreich Fußball spielen.“

Schalke-Zugang Rönnow in Frankfurt die Nummer zwei

Rönnow steht seit zwei Jahren im Aufgebot der Eintracht und absolvierte in dieser Zeit 21 Pflichtspiele. Stets war er hinter Kevin Trapp nur zweiter Mann und damit sehr unzufrieden. Der 28-jährige Däne stand in seiner Heimat für den AC Horsens, Esbjerg FB und Bröndby IF zwischen den Pfosten. Sieben A-Länderspiele bestritt er für Dänemark.

Für Schubert geht eine wenig ruhmreiche Zeit bei den Schalkern vorerst zu Ende. Der U21-Nationaltorwart war von Dynamo Dresden ablösefrei gekommen - mit der Perspektive, kurz- oder mittelfristig Alexander Nübel zu ersetzen. Da Nübel schnell seinen Wechsel zum FC Bayern München verkündete, bekam Schubert schnell eine Chance. Doch die konnte er nicht nutzen. Da er in der Saisonvorbereitung aus verschiedenen Gründen drei Wochen fehlte, hatte er im Kampf um die Nummer eins keine Chance.

Rönnow kommt nicht, um auf Schalke die Nummer zwei zu sein. Viele Fehler sollte sich Fährmann nicht erlauben.